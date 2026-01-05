Vivo T4 Lite 5G: వివో 5G ఫోన్.. ధర తెలిస్తే ఎగబడి కొంటారు..!
Vivo T4 Lite 5G: రూ.15,000 లోపు గొప్ప 5G ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా? మీరు బిగ్ బ్యాటరీ, శక్తివంతమైన పనితీరు కలిగిన ఫోన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, Vivo T4 Lite 5G స్మార్ట్ఫోన్ మీకు ఉత్తమ ఎంపిక కావచ్చు, ఎందుకంటే ఇది ప్రస్తుతం ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ Flipkartలో చాలా సరసమైన ధరకు అందుబాటులో ఉంది. కంపెనీ తన సూపర్ వాల్యూ వీక్లో భాగంగా ఈ హ్యాండ్ సెట్ పై భారీ తగ్గింపును అందిస్తోంది. దీని ద్వారా మీరు రూ.12,000 కంటే తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ గొప్ప బ్యాంక్ ఆఫర్లతో పాటు, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ను కూడా అందిస్తుంది.
వివో నుండి వచ్చిన ఈ ఆకట్టుకునే 5G ఫోన్ మొదట రూ.13,999 కి రిటైల్ ధరకు లిస్ట్ అయ్యింది. కానీ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ప్రస్తుతం 14శాతం తగ్గింపును అందిస్తోంది, దీంతో దీని ధర రూ.11,999 కి తగ్గుతుంది. ఇంకా, ఫోన్పై ఇతర అద్భుతమైన ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఫ్లిప్కార్ట్ SBI క్రెడిట్ కార్డ్ వినియోగదారులు 5శాతం వరకు క్యాష్బ్యాక్ పొందవచ్చు. అదనంగా, HDFC బ్యాంక్ డెబిట్ కార్డ్ EMI, ఎంపిక చేసిన ఇతర బ్యాంక్ క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులపై రూ.500 వరకు తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది, దీని వలన ధర రూ.11,499కి తగ్గుతుంది. ఈ పరికరం గొప్ప ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ను కూడా కలిగి ఉంది, ఇక్కడ మీరు మీ పాత ఫోన్ను రూ.9,000 కంటే ఎక్కువ ఎక్స్ఛేంజ్ విలువకు మార్పిడి చేసుకోవచ్చు.
ఈ ప్రత్యేక వివో ఫోన్ శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 5G ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంది. ఇది 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పెద్ద 6.74-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంది. ఇది 50MP డ్యూయల్ రియర్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ పెద్ద 6000mAh బ్యాటరీ, IP64 డస్ట్/స్ప్లాష్ రెసిస్టెన్స్, MIL-STD-810H మిలిటరీ-గ్రేడ్ మన్నికను కూడా కలిగి ఉంది. సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, 1TB వరకు విస్తరించదగిన స్టోరేజ్, Android 15 ను కూడా కలిగి ఉంది.