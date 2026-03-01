Vivo Pad 6 Pro లీక్స్.. భారీ డిస్ప్లేతో రాబోతున్న టాబ్లెట్.. !
Vivo Pad 6 Pro: వివో తన సరికొత్త టాబ్లెట్ Vivo Pad 6 Proతో మార్కెట్లోకి దూసుకురావడానికి సిద్ధమవుతోంది. దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్లు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా దీని 13 ఇంచుల భారీ డిస్ప్లే యూజర్లకు థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందించనుంది. ఆఫీస్ పనులకు లేదా ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం పెద్ద స్క్రీన్ కావాలనుకునే వారికి ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ కాబోతోంది.
ఈ టాబ్లెట్లో క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ ప్రాసెసర్ను వాడుతున్నట్లు సమాచారం. దీనివల్ల వేగం విషయంలో ఎటువంటి రాజీ ఉండదు. పెద్ద పెద్ద ఫైల్స్ హ్యాండిల్ చేయడం లేదా హై-ఎండ్ ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ వాడటం ఈ టాబ్లెట్లో చాలా సులభం అవుతుంది. విద్యార్థులకు, ప్రొఫెషనల్స్ కు ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
బ్యాటరీ విషయంలో వివో సంచలనం సృష్టించబోతోంది. దాదాపు 11,500mAh సామర్థ్యం గల బ్యాటరీని ఇందులో అమర్చబోతున్నట్లు లీక్స్ చెబుతున్నాయి. అంటే ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే రోజుల తరబడి వాడుకోవచ్చు. తరచూ ఛార్జింగ్ పెట్టే తలనొప్పి లేకుండా ప్రయాణాల్లో కూడా దీన్ని నిరభ్యంతరంగా వాడుకోవచ్చు.
డిజైన్ పరంగా కూడా ఇది చాలా స్లిమ్గా, ప్రీమియం లుక్తో రాబోతోంది. మెటాలిక్ బాడీ ఫినిషింగ్తో చేతిలో పట్టుకుంటే ఒక రిచ్ ఫీలింగ్ ఇస్తుంది. దీని కెమెరా సెటప్ కూడా వీడియో కాల్స్ మరియు డాక్యుమెంట్ స్కానింగ్ కోసం హై-క్వాలిటీతో ఉండబోతోంది. స్పీకర్ల సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా యూజర్లను ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి ఇవన్నీ లీక్స్ మాత్రమే అయినప్పటికీ, టెక్ వర్గాల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. వివో గనక సరైన ధరలో దీన్ని లాంచ్ చేస్తే, టాబ్లెట్ మార్కెట్లో ఉన్న ఇతర దిగ్గజాలకు ఇది గట్టి సవాలు విసరడం ఖాయం. త్వరలోనే దీని అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.