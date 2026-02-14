Valentines Day Sale: వాలెంటైన్స్ డే అదిరిపోయే ఆఫర్.. ఐఫోన్ 17 సిరీస్పై విజయ్ సేల్స్, క్రోమా భారీ డిస్కౌంట్లు..!
Valentines Day Sale: ప్రేమికుల రోజు సందర్భంగా తమ ప్రియమైన వారికి ఖరీదైన బహుమతి ఇవ్వాలనుకునే వారికి టెక్ దిగ్గజం ఆపిల్ అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పింది. ప్రముఖ రిటైల్ స్టోర్లు విజయ్ సేల్స్, క్రోమా ఐఫోన్ 17 సిరీస్పై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లను ప్రకటించాయి. కేవలం కొత్త ఫోన్లే కాకుండా, పాత ఫోన్లను ఎక్స్ఛేంజ్ చేసుకునే వారికి అదనపు ప్రయోజనాలను కల్పిస్తూ ఈ సేల్ను నిర్వహిస్తున్నాయి. ఫిబ్రవరి 15 వరకు అందుబాటులో ఉండే ఈ సేల్లో ఐఫోన్ 17, 17 ప్రో, 17 ప్రో మాక్స్ మోడల్స్ గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా అత్యంత తక్కువ ధరకు లభిస్తున్నాయి.
క్రోమా స్టోర్లలో ఐఫోన్ 17 బేస్ మోడల్పై ఊహించని డీల్ నడుస్తోంది. దీని అసలు ధర రూ.82,900 కాగా, వివిధ బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లను కలిపితే దీని ఎఫెక్టివ్ ధర కేవలం రూ.47,742 కి పడిపోతుంది. ఇందులో రూ.23,500 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ వాల్యూ, రూ.8,000 అదనపు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, రూ. 2,000 ఇన్స్టంట్ బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్ కలిసి ఉన్నాయి. లేటెస్ట్ ఫీచర్లతో కూడిన ఐఫోన్ ఇంత తక్కువ ధరకు దొరకడం ఇదే మొదటిసారి కావడంతో వినియోగదారులు క్రోమా స్టోర్లకు క్యూ కడుతున్నారు.
ప్రీమియం మోడల్స్ అయిన ఐఫోన్ 17 ప్రో, ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్ కొనేవారికి విజయ్ సేల్స్ బెస్ట్ డెస్టినేషన్గా నిలుస్తోంది. ఇక్కడ ఐఫోన్ 17 ప్రో ధర బ్యాంక్ ఆఫర్లతో కలిపి రూ.1,28,490 కే లభిస్తుండగా, ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్ రూ.1,43,900 ప్రారంభ ధరలో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా HDFC, ICICI, అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ కార్డులు వాడే వారికి రూ.5,000 నుండి రూ.12,500 వరకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. ప్రో మోడల్స్లో ఉండే A19 Pro చిప్సెట్, 48MP ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఈ ఫోన్లను నెక్స్ట్ లెవల్లో నిలబెడుతున్నాయి.
ఈ ఏడాది ఆపిల్ తన ఐఫోన్ 17 సిరీస్లో అనేక కీలక మార్పులు చేసింది. బేస్ మోడల్ ఐఫోన్ 17లో కూడా 120Hz ProMotion డిస్ప్లేను ప్రవేశపెట్టడం విశేషం. దీనివల్ల స్క్రోలింగ్ , గేమింగ్ చాలా స్మూత్గా ఉంటాయి. ఇక ప్రో మోడల్స్ 2nm టెక్నాలజీతో తయారైన A19 Pro ప్రాసెసర్తో వస్తున్నాయి, ఇది మునుపటి కంటే 40శాతం వేగంగా పనిచేస్తుంది. పనోరమిక్ సన్రూఫ్ లాంటి వ్యూ ఇచ్చే 3000 nits బ్రైట్నెస్, సిరామిక్ షీల్డ్ 2 ప్రొటెక్షన్, అధునాతన ఆపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లు ఈ ఫోన్లను ఈ తరం యువతకు ఫేవరెట్గా మార్చాయి.
మీరు బడ్జెట్ ధరలో లేటెస్ట్ ఐఫోన్ కావాలనుకుంటే క్రోమాలో ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ను ఎంచుకోవడం తెలివైన పని. పాత ఫోన్ కండిషన్ బాగుంటే మీరు ఐఫోన్ 17ను సగం ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఎటువంటి ఎక్స్ఛేంజ్ లేకుండా నేరుగా బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ల ద్వారా ప్రో మోడల్స్ కొనాలనుకుంటే విజయ్ సేల్స్ ఉత్తమ ఎంపిక. ఆపిల్ ఇండియా అఫీషియల్ స్టోర్ కంటే కూడా ఈ రిటైల్ పార్టనర్లు ఇచ్చే ఆఫర్లు ప్రస్తుతం చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి. స్టాక్ ముగిసేలోపే మీకు ఇష్టమైన రంగులో ఐఫోన్ను బుక్ చేసుకోవడం మంచిది.