Upcoming Smartphones: మార్కెట్లోకి సరికొత్త ఫోన్లు.. ఐఫోన్ నుంచి శాంసంగ్ వరుకు బ్రాండ్స్..!

Upcoming Smartphones: మీరు చాలా కాలంగా కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనాలని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే మీకు శుభవార్త ఉంది. చాలా స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు సెప్టెంబర్ నెలలో లాంచ్ కానున్నాయి. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇందులో యాపిల్ కొత్త ఐఫోన్ 17 సిరీస్, శాంసంగ్ కొత్త సరసమైన 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ కూడా ఉండచ్చు. దీనితో పాటు, మోటరోలా ఒక గొప్ప ఫోన్‌ను లాంచ్ చేయబోతోంది. దీనితో పాటు, రియల్‌మీ, రెడ్‌మీ కూడా సెప్టెంబర్ నెలలో తమ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను లాంచ్ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్‌లో ఎటువంటి కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను లాంచ్ చేయవచ్చో తెలుసుకుందాం.

మోటరోలా రేజర్ 60

మోటరోలా ఈ నెలలో అట్టహాసంగా ప్రారంభం కానుంది. మోటరోలా రేజర్ 60 బ్రిలియంట్ కలెక్షన్సెప్టెంబర్ 1న భారతదేశంలో లాంచ్ అవుతుంది. ఇది ప్రీమియం ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ డిజైన్ మాత్రమే కాకుండా హై-ఎండ్ ఫీచర్లను కూడా ఉంటాయి. ఈ ఫోన్‌లో 6.9-అంగుళాల లోపలి డిస్‌ప్లే ఉండగా, బయట 3.6-అంగుళాల డిస్‌ప్లే ఉంటుంది. దీనితో పాటు, ఈ ఫోన్‌లో 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా కూడా ఉంటుంది. అలాగే, ఈ ఫోన్‌లో అనేక ప్రత్యేక ఫీచర్లను చూడవచ్చు.

రియల్‌మి 15టి

ఈ నెల రెండవ రోజున అంటే సెప్టెంబర్ 2న, రియల్‌మీ తన గొప్ప 5G ఫోన్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. దీనిలో50-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్, బ్యాక్ కెమెరా ఉంటాయి. ఇది మాత్రమే కాదు ఈ ఫోన్‌లో 7000 ఎంఏహెచ్ పెద్ద బ్యాటరీ కూడా కనిపిస్తుంది. ఈ ఫోన్ ధర రూ. 20000 కంటే తక్కువగా ఉంటుందని కంపెనీ చెబుతోంది. అలాగే, ఈ ఫోన్ చాలా సన్నగా, తేలికగా ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ కొన్ని ఫీచర్లను కూడా కంపెనీ వెల్లడించింది. ఈ ఫోన్‌లో AI ఎడిట్ వంటి ఫీచర్లు అందించారు. ఈ ఫోన్ 6.57-అంగుళాల అమోలెడ్ డిస్‌ప్లేతో వస్తుంది. ఫోన్ పీక్ బ్రైట్నెస్ 4000 నిట్‌ల వరకు ఉంటుంది.

టెక్నో పోవా స్లిమ్ 5జీ

సెప్టెంబర్ నెలలో టెక్నో తన గొప్ప 5జీ ఫోన్‌ను కూడా విడుదల చేయబోతోంది, ఇది 3D కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లేతో ప్రపంచంలోనే అత్యంత సన్నని 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్ కావచ్చు. ఈ ఫోన్‌ను సెప్టెంబర్ 4న కంపెనీ విడుదల చేయబోతోంది. ఈ ఫోన్ మందం 5.75మి.మీ ఉంటుందని చెబుతున్నారు. దీనితో పాటు, ఈ ఫోన్‌లో 6.7-అంగుళాల OLX డిస్‌ప్లేను చూడచ్చు. ఇది మాత్రమే కాదు, పెద్ద 5200ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ,50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను ఫోన్‌లో చూడచ్చు.

శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్25 ఎఫ్ఈ

సెప్టెంబర్ 4న జరగనున్న తన గెలాక్సీ ఈవెంట్‌ను శాంసంగ్ ఇటీవల ప్రకటించింది. ఈ కొత్త ఈవెంట్‌లో కంపెనీ తన సరసమైన FE స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను అంటే శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్25 ఎఫ్ఈ పరిచయం చేయవచ్చు. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌తో పాటు, కంపెనీ గెలాక్సీ ట్యాబ్ S11 సిరీస్, బడ్స్3 ఎఫ్ఈ కూడా తీసుకురానుంది.

యాపిల్ ఐఫోన్ 17 సిరీస్

యాపిల్ ఇటీవల తన మెగా ఈవెంట్‌ను ప్రకటించింది. ఈ ఈవెంట్‌లో కంపెనీ తన కొత్త ఐఫోన్ 17 సిరీస్‌ను విడుదల చేయనుంది. ఈ సిరీస్ కింద, ఈసారి కొత్త ఐఫోన్‌లు కూడా లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇందులో ఐఫోన్ 17, ఐఫోన్ 17 ప్రో, ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్, ఆల్ న్యూ ఐఫోన్ 17 ఎయిర్ ఉండచ్చు. ఈ కొత్త ఐఫోన్‌లు ఈ ఈవెంట్‌లో విడుదల అవుతాయని నివేదిక చెబుతోంది. దీనితో పాటు యాపిల్ లాంచ్ ఈవెంట్‌లో ఇతర ఉత్పత్తులను కూడా పరిచయం చేయవచ్చు.

