Upcoming Smartphone October 2025: అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్లు.. అక్టోబర్లో లాంచ్ కానున్నాయి.. బోలెడు బ్రాండ్లు..!
Upcoming Smartphone October 2025: టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో, స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీలు కొత్త చిప్సెట్లతో సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అక్టోబర్లో వన్ప్లస్, మోటరోలా, వివో, రియల్మీ, రెడ్మీ వంటి బ్రాండ్లు తమ తాజా స్మార్ట్ఫోన్లను విడుదల చేస్తాయి. మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 నియో 5G మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 SoC, 5200mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. వివో X300 ప్రో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 చిప్సెట్ను కలిగి ఉంటుంది. రియల్మీ GT 8 ప్రో భారతదేశంలో స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5తో వచ్చిన మొదటి ఫోన్ అవుతుంది. కంపెనీలు అక్టోబర్లో తమ స్మార్ట్ఫోన్లను విడుదల చేస్తాయి. అక్టోబర్లో లాంచ్ అయ్యే స్మార్ట్ఫోన్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మోటరోలా
మోటరోలా అక్టోబర్లో భారతదేశంలో Edge 60 Neo 5G అనే స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేస్తుంది. ఈ మోటరోలా ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1.5K రిజల్యూషన్, 3000 నిట్స్ బ్రైట్నెస్తో 6.36-అంగుళాల డిస్ప్లే ఉంటుంది. డిస్ప్లే గొరిల్లా గ్లాస్ 7i రక్షణతో వస్తుంది. ఎడ్జ్ 60 నియో 5Gలో 32MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా ఉంటుంది. ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 SoC, 12GB వరకు ర్యామ్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. మోటరోలా రాబోయే ఎడ్జ్ 60 నియో 5G స్మార్ట్ఫోన్ 5200mAh బ్యాటరీ, 68W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. ప్రైమరీ కెమెరాతో పాటు 13MP అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ సెన్సార్, 10MP టెలిఫోటో సెన్సార్ ఉంటాయి.
వివో
వివో అక్టోబర్ 13న భారతదేశంలో వివో X300 సిరీస్ను లాంచ్ చేయనున్నట్లు ధృవీకరించింది. ఈ సిరీస్లో అత్యంత శక్తివంతమైన మోడల్ X300 ప్రో, ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 చిప్సెట్తో లాంచ్ అవుతుంది. ఈ ఫోన్ 12GB వరకు RAMతో లాంచ్ అవుతుంది. ఈ శక్తివంతమైన Vivo స్మార్ట్ఫోన్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్తో లాంచ్ అవుతుంది. ఈ ఫోన్లో 200-మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్ కూడా ఉంటుంది, ఇది పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో సెన్సార్. అదనంగా, వినియోగదారులు ఈ Vivo ఫోన్తో వివిధ రకాల అధునాతన కెమెరా ఫీచర్లను పొందుతారు.
రియల్మీ
రియల్మీ GT 8 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ తేదీ ఇంకా నిర్ధారించలేదు. ఈ ఫోన్ భారతదేశంలో స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్తో లాంచ్ అయిన మొదటి ఫోన్. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను టీజ్ చేస్తూ, కంపెనీ 4 మిలియన్ AnTuTu పాయింట్లను సాధించిందని పేర్కొంది. ఈ ఫోన్ 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ , 7000 నిట్ల బ్రైట్నెస్తో 2K AMOLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉందని రియల్మీ ధృవీకరించింది. ఈ ఫోన్ 7,000mAh బ్యాటరీని కూడా ప్యాక్ చేస్తుంది. ఇది 200-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్, రెండు 3X ఆప్టికల్ జూమ్, 12X లాస్లెస్ జూమ్ సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంటుంది. ఈ రియల్మీ ఫోన్ 120W వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా రియల్మీ UI 7పై నడుస్తుంది.
షియోమి 17
షియోమి 17 స్మార్ట్ఫోన్ చైనాలో స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్తో ప్రారంభించారు. కంపెనీ దానితో పాటు షియోమి 17 ప్రో, షియోమి 17 అల్ట్రా ఫోన్లను కూడా విడుదల చేసింది. షియోమి 17 స్మార్ట్ఫోన్లో 6.3-అంగుళాల LTPO OLED డిస్ప్లేను వేరియబుల్ 1-120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3500నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ IP68-రేటెడ్, Xiaomi డ్రాగన్ క్రిస్టల్ గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ను అందిస్తుంది.
Xiaomi 14 ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది, 50MP OIS ప్రైమరీ షూటర్, 50MP టెలిఫోటో షూటర్ మరియు 50MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరాతో. 50MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందించబడింది. ఈ ఫోన్ 100W వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ మరియు 22.5W రివర్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతుతో 7000mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది.