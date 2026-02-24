  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Electric Auto Rickshaw: 2026 మార్చిలో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఆటో రిక్షాలు.. ఫీచర్లు.. వివరాలు..!

Electric Auto Rickshaw: 2026 మార్చిలో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఆటో రిక్షాలు.. ఫీచర్లు.. వివరాలు..!
x

Electric Auto Rickshaw: 2026 మార్చిలో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఆటో రిక్షాలు.. ఫీచర్లు.. వివరాలు..!

Highlights

పెరిగిన మైలేజ్, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్, తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చుతో 2026 మార్చిలో మార్కెట్‌లోకి రానున్న కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఆటో రిక్షాలు డ్రైవర్లకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్!

Electric Auto Rickshaw: భారతదేశంలో పెరుగుతున్న కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి , ఇంధన ఖర్చులను ఆదా చేయడానికి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. 2026 మార్చిలో పలు ప్రముఖ కంపెనీలు సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఆటో రిక్షాలను మార్కెట్లోకి విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. ఇవి కేవలం రవాణా కోసమే కాకుండా, పర్యావరణ హితమైన ప్రయాణాన్ని అందించేలా రూపొందించబడ్డాయి. సాధారణ ఆటో డ్రైవర్ల జీవనోపాధిని మెరుగుపరచడం వీటి ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.

ఈ కొత్త తరం ఎలక్ట్రిక్ ఆటోలు అధునాతన లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ టెక్నాలజీతో రానున్నాయి. వీటిని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సుమారు 150 నుండి 200 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చని అంచనా. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉండటం వల్ల అతి తక్కువ సమయంలోనే మళ్ళీ రోడ్డుపైకి రావచ్చు. బ్యాటరీ స్వాపింగ్ టెక్నాలజీని కూడా కొన్ని కంపెనీలు ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేస్తున్నాయి, ఇది డ్రైవర్లకు సమయాన్ని ఆదా చేస్తుంది.

ఫీచర్ల పరంగా చూస్తే, వీటిలో డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, జీపీఎస్ నావిగేషన్, రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఉంటాయి. డ్రైవర్, ప్రయాణికుల భద్రత కోసం మెరుగైన సీటింగ్, బలమైన బాడీ డిజైన్‌ను కలిగి ఉంటాయి. శబ్దం లేని ప్రయాణం, తక్కువ మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు ఉండటం వల్ల ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఆటోలకు మార్కెట్లో మంచి గిరాకీ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.

ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఫేమ్ సబ్సిడీలు కూడా ఈ వాహనాల కొనుగోలును మరింత సులభతరం చేస్తాయి. పెట్రోల్. డీజిల్ ధరలు పెరుగుతున్న తరుణంలో ఎలక్ట్రిక్ ఆటోలు డ్రైవర్లకు ఎక్కువ ఆదాయాన్ని మిగిల్చనున్నాయి. 2026 మార్చిలో జరిగే లాంచ్‌లు భారత రవాణా రంగంలో ఒక కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలకనున్నాయి. ఇది పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రవాణా సౌకర్యాలను మరింత మెరుగుపరుస్తుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick