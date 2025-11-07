మోటోరోలా నుంచి రెండు కొత్త Moto G57, G57 Power స్మార్ట్ఫోన్లు – 7000mAh బ్యాటరీతో అదిరే ఫీచర్స్!
మోటోరోలా నుంచి రెండు కొత్త Moto G57, Moto G57 Power స్మార్ట్ఫోన్లు లాంచ్ అయ్యాయి. 7000mAh బ్యాటరీ, 120Hz డిస్ప్లే, Snapdragon 6s Gen 4 ప్రాసెసర్, Android 16, 50MP కెమెరా వంటి ఫీచర్లు — ధర వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
మోటోరోలా కొత్త స్మార్ట్ఫోన్లు – G57, G57 Power లాంచ్!
1.మోటోరోలా తాజాగా రెండు కొత్త Moto G57, Moto G57 Power స్మార్ట్ఫోన్లను అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో విడుదల చేసింది.
2.₹30 వేల లోపు ధరలో శక్తివంతమైన ఫీచర్లు, పెద్ద బ్యాటరీ లైఫ్, మన్నికైన నిర్మాణం అందించడం వీటి ప్రత్యేకత.
3.మంచి పనితీరు, దీర్ఘకాలిక బ్యాటరీ కావాలనుకునే యూజర్ల కోసం ఇవి బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ ఆప్షన్గా వస్తున్నాయి.
Moto G57, G57 Power – ఫీచర్లు (Features):
1.రెండు ఫోన్లు కూడా Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 Processor తో నడుస్తాయి.
వాటిలో 6.72-inch Full HD+ Display, 120Hz Refresh Rate, 20:9 Aspect Ratio, 1050 nits Peak
2.Brightness ఉన్నాయి.
డిస్ప్లేలను Corning Gorilla Glass 7i Protection కాపాడుతుంది.
Moto G57 Power – ప్రత్యేక ఫీచర్లు:
- Operating System: Android 16
- Dual SIM Support
- RAM & Storage: 8GB RAM + 256GB Internal Storage (RAM Boost 4.0 ద్వారా 24GB వరకు Virtual RAM)
- Connectivity: Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou
- Ports: USB Type-C, 3.5mm Headphone Jack
Camera Setup:
1.50MP Sony LYT-600 Sensor + 8MP Ultra-wide Lens + Light Sensor
2.Front Camera: 8MP
Audio:
Dolby Atmos & Hi-Res Audio Certified Stereo Speakers — క్లియర్, రిచ్ సౌండ్ అవుట్పుట్.
Battery:
1. 7000mAh Battery
2.30W Fast Charging Support
3.ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 60 గంటల వరకు రన్టైమ్ అందిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.
Moto G57 – సాధారణ వెర్షన్:
- Battery: 5200mAh
- Charging: 30W Fast Charging
- మిగతా స్పెసిఫికేషన్లు దాదాపు Power వేరియంట్లాగే ఉంటాయి.
డిజైన్, మన్నిక (Durability):
- రెండు ఫోన్లు MIL-STD-810H6 Military-grade ప్రమాణాలతో రూపొందించబడ్డాయి.
- IP64 Rating కలిగి ఉండటం వల్ల నీరు, దుమ్ము వంటి వాటికి నిరోధకత ఉంటుంది.
Moto G57, Moto G57 Power ధరలు (Price):
- Moto G57 Power: €279 (సుమారు ₹28,000)
- రంగులు: Pantone Corsair, Pantone Fluidity, Pantone Pink Lemonade
- Moto G57: €249 (సుమారు ₹25,000)
- ప్రస్తుతం Middle East మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంది.
సారాంశం (Conclusion):
మోటోరోలా ఈసారి పెర్ఫార్మెన్స్, బ్యాటరీ, మన్నికల మేళవింపుతో శక్తివంతమైన బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్లను మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చింది.
Moto G57 Power పెద్ద బ్యాటరీతో ఆకట్టుకోగా, Moto G57 తక్కువ ధరలో మంచి ఆప్షన్గా నిలుస్తోంది.