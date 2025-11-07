  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

మోటోరోలా నుంచి రెండు కొత్త Moto G57, G57 Power స్మార్ట్‌ఫోన్లు – 7000mAh బ్యాటరీతో అదిరే ఫీచర్స్!

మోటోరోలా నుంచి రెండు కొత్త Moto G57, G57 Power స్మార్ట్‌ఫోన్లు – 7000mAh బ్యాటరీతో అదిరే ఫీచర్స్!
x
Highlights

మోటోరోలా నుంచి రెండు కొత్త Moto G57, Moto G57 Power స్మార్ట్‌ఫోన్లు లాంచ్ అయ్యాయి. 7000mAh బ్యాటరీ, 120Hz డిస్‌ప్లే, Snapdragon 6s Gen 4 ప్రాసెసర్, Android 16, 50MP కెమెరా వంటి ఫీచర్లు — ధర వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

మోటోరోలా కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్లు – G57, G57 Power లాంచ్!

1.మోటోరోలా తాజాగా రెండు కొత్త Moto G57, Moto G57 Power స్మార్ట్‌ఫోన్లను అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో విడుదల చేసింది.

2.₹30 వేల లోపు ధరలో శక్తివంతమైన ఫీచర్లు, పెద్ద బ్యాటరీ లైఫ్, మన్నికైన నిర్మాణం అందించడం వీటి ప్రత్యేకత.

3.మంచి పనితీరు, దీర్ఘకాలిక బ్యాటరీ కావాలనుకునే యూజర్ల కోసం ఇవి బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ ఆప్షన్‌గా వస్తున్నాయి.

Moto G57, G57 Power – ఫీచర్లు (Features):

1.రెండు ఫోన్లు కూడా Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 Processor తో నడుస్తాయి.

వాటిలో 6.72-inch Full HD+ Display, 120Hz Refresh Rate, 20:9 Aspect Ratio, 1050 nits Peak

2.Brightness ఉన్నాయి.

డిస్‌ప్లేలను Corning Gorilla Glass 7i Protection కాపాడుతుంది.

Moto G57 Power – ప్రత్యేక ఫీచర్లు:

  1. Operating System: Android 16
  2. Dual SIM Support
  3. RAM & Storage: 8GB RAM + 256GB Internal Storage (RAM Boost 4.0 ద్వారా 24GB వరకు Virtual RAM)
  4. Connectivity: Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou
  5. Ports: USB Type-C, 3.5mm Headphone Jack

Camera Setup:

1.50MP Sony LYT-600 Sensor + 8MP Ultra-wide Lens + Light Sensor

2.Front Camera: 8MP

Audio:

Dolby Atmos & Hi-Res Audio Certified Stereo Speakers — క్లియర్, రిచ్ సౌండ్ అవుట్‌పుట్.

Battery:

1. 7000mAh Battery

2.30W Fast Charging Support

3.ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 60 గంటల వరకు రన్‌టైమ్ అందిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.

Moto G57 – సాధారణ వెర్షన్:

  • Battery: 5200mAh
  • Charging: 30W Fast Charging
  • మిగతా స్పెసిఫికేషన్లు దాదాపు Power వేరియంట్‌లాగే ఉంటాయి.

డిజైన్‌, మన్నిక (Durability):

  • రెండు ఫోన్లు MIL-STD-810H6 Military-grade ప్రమాణాలతో రూపొందించబడ్డాయి.
  • IP64 Rating కలిగి ఉండటం వల్ల నీరు, దుమ్ము వంటి వాటికి నిరోధకత ఉంటుంది.

Moto G57, Moto G57 Power ధరలు (Price):

  • Moto G57 Power: €279 (సుమారు ₹28,000)
  • రంగులు: Pantone Corsair, Pantone Fluidity, Pantone Pink Lemonade
  • Moto G57: €249 (సుమారు ₹25,000)
  • ప్రస్తుతం Middle East మార్కెట్‌లో అందుబాటులో ఉంది.

సారాంశం (Conclusion):

మోటోరోలా ఈసారి పెర్ఫార్మెన్స్‌, బ్యాటరీ‌, మన్నికల మేళవింపుతో శక్తివంతమైన బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్లను మార్కెట్‌లోకి తీసుకువచ్చింది.

Moto G57 Power పెద్ద బ్యాటరీతో ఆకట్టుకోగా, Moto G57 తక్కువ ధరలో మంచి ఆప్షన్‌గా నిలుస్తోంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick