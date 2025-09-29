Toyota: ప్రపంచ మార్కెట్లో టయోటా రికార్డులు.. స్వదేశంలో మాత్రం సీన్ రివర్స్..!
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆటోమేకర్ అయిన టయోటా ఈ సంవత్సరం ఆకట్టుకునే అమ్మకాల గణాంకాలను స్థిరంగా నమోదు చేసింది.
Toyota: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆటోమేకర్ అయిన టయోటా ఈ సంవత్సరం ఆకట్టుకునే అమ్మకాల గణాంకాలను స్థిరంగా నమోదు చేసింది. అయితే, ఆగస్టు 2025లో చిత్రం కొంతవరకు మారిపోయింది. టయోటా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొత్త రికార్డును సృష్టించినప్పటికీ, దాని స్వదేశీ మార్కెట్ అయిన జపాన్లో గణనీయమైన క్షీణతను చవిచూసింది. టయోటా, దాని గ్రూప్ కంపెనీలు, దైహట్సు, హినో ఆగస్టులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 900,598 వాహనాలను విక్రయించాయి, ఇది మునుపటి సంవత్సరంతో పోలిస్తే సుమారు 1శాతం పెరుగుదల. అమ్మకాల వివరాలను అన్వేషిద్దాం.
కంపెనీ ప్రపంచ అమ్మకాలు 4శాతం పెరిగి కొత్త రికార్డును నెలకొల్పాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 837,869 యూనిట్ల ఉత్పత్తి, ఇది సుమారు 4శాతం పెరుగుదలను సూచిస్తుంది. ప్రపంచం టయోటా వాహనాలను పెద్దఎత్తున కొనుగోలు చేస్తుండగా, జపాన్లో అమ్మకాలు 10శాతం కంటే ఎక్కువ తగ్గాయి. ముఖ్యంగా, ఆగస్టులో జపాన్లో కేవలం 18 ఎలక్ట్రిక్ టయోటా వాహనాలు మాత్రమే అమ్ముడయ్యాయి. దేశీయ మార్కెట్లోని ప్రజలు ఇప్పటికీ EVలను స్వీకరించడానికి వెనుకాడుతున్నారని ఈ గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి.
USలో టయోటా, లెక్సస్ మోడళ్ల అమ్మకాలు ఆగస్టులో 14శాతం పెరిగాయి. హైబ్రిడ్ కార్లకు బలమైన డిమాండ్ ఉంది. కంపెనీ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు కూడా ఊపందుకుంటున్నాయి, కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమ్మకాలు 35శాతం పెరిగాయి (17,000 కంటే ఎక్కువ EVలు అమ్ముడయ్యాయి).
చాలా విదేశీ బ్రాండ్లు చైనాలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి, కానీ టయోటా హైబ్రిడ్ కార్లు కంపెనీని బలంగా ఉంచుతున్నాయి. టయోటా ఇబ్బందులు దేశీయ క్షీణతలకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. దిగుమతి చేసుకున్న కార్లు=, విడిభాగాలపై అమెరికా 15శాతం సుంకం విధించింది. ఇది కంపెనీ ఆదాయాలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపింది. నిర్వహణ ఆదాయం మొదట 3.8 ట్రిలియన్ యెన్ (¥ - జపనీస్ కరెన్సీ)గా అంచనా వేయబడింది, కానీ కొత్త అంచనా 3.2 ట్రిలియన్ యెన్, అంటే కంపెనీ సుమారు 1.4 ట్రిలియన్ యెన్ (సుమారు $9.5 బిలియన్) నష్టాన్ని చవిచూడవచ్చు.
టయోటా సమస్య స్పష్టంగా ఉంది. దాని బాహ్య మార్కెట్లు (US, చైనా) ప్రస్తుతం కంపెనీకి మద్దతు ఇస్తున్నప్పటికీ, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల పట్ల జపాన్ మోస్తరు వైఖరి దాని అతిపెద్ద ఆందోళనగా మారుతోంది. టయోటా తన పట్టును కొనసాగించాలనుకుంటే, జపాన్లో కూడా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల పట్ల ప్రజల అవగాహనను మార్చుకోవాలి. లేకపోతే, దాని ప్రపంచ వృద్ధి ఉన్నప్పటికీ, అది దేశీయ మార్కెట్లో వెనుకబడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.