Samsung Galaxy S25 Ultra 2025: శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్25 అల్ట్రాని మర్చిపోండి.. 2025లో ఇవే శక్తివంతమైన ఫోన్లు..!
Samsung Galaxy S25 Ultra 2025: స్మార్ట్ఫోన్ పరిశ్రమకు అద్భుతమైన సంవత్సరం. ముఖ్యంగా ఫ్లాగ్షిప్ విభాగంలో, కంపెనీలు కెమెరా, పనితీరు, డిస్ప్లే టెక్నాలజీని కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. Samsung Galaxy S25 Ultra ఈ సంవత్సరం అత్యంత హై-ఎండ్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్గా పరిగణించబడుతుంది, కానీ మీరు ప్రత్యామ్నాయాల కోసం చూస్తున్నట్లయితే, 2025లో ప్రారంభించబడిన అనేక ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్లు అద్భుతమైన ఎంపికలుగా నిరూపించబడవచ్చు. ఇక్కడ, Galaxy S25 Ultraతో నేరుగా పోటీపడే ఐదు ప్రత్యామ్నాయ ఫోన్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఐఫోన్ 17 ప్రో
మీరు iOS వినియోగదారు అయితే లేదా ఫోటోగ్రఫీ మీ ప్రాథమిక దృష్టి అయితే, iPhone 17 Pro ఒక గొప్ప ఎంపిక. ఇది 3000 నిట్స్ వరకు గరిష్ట ప్రకాశంతో 6.3-అంగుళాల LTPO సూపర్ రెటినా XDR OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. కెమెరా సెటప్లో 4x ఆప్టికల్ జూమ్, అధునాతన LiDAR డెప్త్ సెన్సింగ్తో ట్రిపుల్ 48MP సెన్సార్ ఉంది. 8K డాల్బీ విజన్ రికార్డింగ్ దీనిని కంటెంట్ సృష్టికర్తలకు అగ్ర ఎంపికగా చేస్తుంది. A19 ప్రో చిప్ తో, దాని పనితీరు చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది, ఇది గెలాక్సీ S25 అల్ట్రాకు గొప్ప ప్రీమియం ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతుంది.
గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో ఎక్స్ఎల్
ఈ జాబితాలో గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో XL కూడా బలమైన పోటీదారు. ఇందులో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 48MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో, 48MP అల్ట్రావైడ్ సెన్సార్ ఉన్నాయి. 42MP సెల్ఫీ కెమెరా 4K వీడియోకు మద్దతు ఇస్తుంది. 6.8-అంగుళాల LTPO OLED 120Hz డిస్ప్లే, టెన్సర్ G5 చిప్సెట్ మల్టీ టాస్కింగ్, AI-ఆధారిత ఫోటోగ్రఫీకి దీనిని చాలా శక్తివంతమైనవిగా చేస్తాయి. మీరు స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్, క్లీనెస్ట్ కెమెరా అవుట్పుట్ను ఇష్టపడితే, ఇది Samsung Galaxy S25 అల్ట్రాకు అత్యంత విలువైన ప్రత్యామ్నాయం.
వన్ప్లస్ 15
తక్కువ ధరకు ఫ్లాగ్షిప్ అనుభవాన్ని కోరుకునే వినియోగదారులకు వన్ప్లస్ 15 సరైనది. ఇది ట్రిపుల్ 50MP కెమెరా సెటప్తో స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంది.6.78-అంగుళాల ఎల్టీపీఓ అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఫోటో, వీడియో వీక్షణ అనుభవాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. దాని ధర, పనితీరును పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, వన్ప్లస్ 15 అనేది S25 Ultra కంటే మెరుగైన విలువ-ధర ఎంపిక.
వివో ఎక్స్300 ప్రో
ఈ సంవత్సరం వివో కెమెరా విభాగంలో కూడా రాణించింది. వివో ఎక్స్300 ప్రోలో 6.78-అంగుళాల ఎల్టీపీఓ అమోలెడ్ 120Hz డిస్ప్లే, డైమెన్సిటీ 9500 చిప్, 16GB RAM, డ్యూయల్ UFS 4.1 స్టోరేజ్ ఉన్నాయి. దీని 200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్, జీస్ ట్యూన్ చేయబడిన కెమెరా 8K వీడియో వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. 6510mAh బ్యాటరీతో, ఇది పవర్ వినియోగదారులకు గొప్ప ఫోన్.
ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 ప్రో
ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 ప్రో 3600 నిట్స్ వరకు గరిష్ట ప్రకాశంతో 6.78-అంగుళాల ఎల్టీపీఓ అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉంది. Dimensity 9500 చిప్, 16GB RAM , UFS 4.1 స్టోరేజ్ దీన్ని వేగంగా,స్మార్ట్గా చేస్తాయి. దీని 50MP + 200MP + 50MP హాసెల్బ్లాడ్-ట్యూన్ చేయబడిన కెమెరా సెటప్, 10-బిట్ వీడియో రికార్డింగ్ దీనిని ప్రో-గ్రేడ్ ఫోటోగ్రఫీ మెషీన్గా చేస్తాయి. దీని భారీ 7500mAh బ్యాటరీ దాని అతిపెద్ద హైలైట్.