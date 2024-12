Best online slots games to play and earn more money: ఇప్పుడంతా ఆన్‌లైన్ స్లాట్స్ గేమింగ్ ట్రెండ్ నడుస్తోంది. కరోనావైరస్ వ్యాప్తి సమయంలో విధించిన లాక్‌డౌన్ అనంతరం ఈ ఆన్‌లైన్ స్లాట్స్ గేమింగ్ బిజినెస్ ఆరు పువ్వులు.. పన్నెండు కాయలు అన్నట్లు మారిపోయింది. భారీ స్థాయిలో గ్రాఫిక్స్, రియల్ టైమ్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్, ఆకట్టుకునే ఫీచర్స్, ఎవరికి నచ్చిన థీమ్ వారు సెలెక్ట్ చేసుకునే అవకాశం లాంటివన్నీ కలిపి టీనేజ్ పిల్లల నుండి పెద్ద వాళ్ల వరకు ఈ ఆన్‌లైన్ స్లాట్స్ గేమ్స్ అందరినీ తమ వైపు తిప్పుకుంటున్నాయి. అన్నింటికిమించి గెలిచిన వారికి రివార్డ్స్ ఇవ్వడం ఆన్‌లైన్ స్లాట్స్ గేమ్స్‌కు యూత్ అడిక్ట్ అయ్యేలా చేస్తున్నాయి.

ఉదాహరణకు వినెక్స్‌ గేమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో యూత్‌ను ఆకట్టుకుంటోన్న ఆన్‌లైన్ స్లాట్స్ గేమ్స్ ఏమేం ఉన్నాయనే విషయం ఇప్పుడు చూద్దాం.

1) గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ స్లాట్స్ గేమ్

రెగ్యులర్ గా ఆన్‌లైన్ స్లాట్స్ గేమ్స్ ఆడేవారికే కాదు... మొట్టమొదటిసారిగా గేమ్స్ ఆడే వారికి కూడా అంతే సమానమైన ఎగ్జైట్మెంట్ ఎక్స్ పీరియెన్స్ అందించే ఆటల్లో ఈ గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ ఒకటి. మైక్రోగేమింగ్ అనే గేమింగ్ కంపెనీ ఈ ఆన్‌లైన్ స్లాట్స్ గేమ్ ను డెవలప్ చేసింది. రెండు వెర్షన్స్ లో ఈ గేమ్ అందుబాటులో ఉంది. అందులో ఒక వెర్షన్ లో 15 పే లైన్స్ ఉండగా, మరో వెర్షన్ లో 243 పే లైన్స్ ఉన్నాయి. ఆటలో ఉండే స్టార్క్, లానిస్టర్,టర్గర్యెన్, బరాతియన్ వంటి కల్పిత పాత్రలు, రూల్స్, గైడ్ లైన్స్ అన్నీ కూడా గ్రాఫిక్స్ రూపంలో యూజర్స్‌కు అందుబాటులో ఉన్నాయి. డ్రాగన్స్, ఐరన్ థ్రోన్స్, హౌజ్ ఎంబ్లమ్స్ కూడా గ్రాఫిక్స్‌తో ఆకట్టుకునేలా డిజైన్ చేశారు. అందుకే గేమింగ్ ప్రియులు ఈ ఆటను ఒక ఫ్యాంటసీ అడ్వెంచర్‌గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.

2) డ్రాగాన్ లక్ స్లాట్స్ గేమ్స్

ఆసియా బ్యాక్‌డ్రాప్ థీమ్స్ ఇష్టపడే వారికి ఈ డ్రాగాన్ లక్ స్లాట్ గేమ్ కరెక్ట్ చాయిస్ అని గేమింగ్ ప్రియులు చెబుతుంటారు. చిత్రవిచిత్రమైన డ్రాగాన్స్, కాయిన్స్, చైనాకు చెందిన సంప్రదాయ చిహ్నాలు వంటివి గేమర్స్‌ని చూపు తిప్పుకోనివ్వకుండా చేస్తాయి. సంపాదించే అధిక మొత్తాన్ని సూచిస్తూ మెగా కాయిన్స్, డ్రాగాన్ కాయిన్స్ చిహ్నాలు కనిపిస్తుంటాయి. గేమర్స్ ఎప్పటికప్పుడు ప్రతీ స్పిన్‌తో తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడంతో పాటు అంతే సమానంగా వినోదం కూడా అందిస్తుంది. ఫెంటాస్టిక్ విజువల్స్, ప్రతీది వివరించి చెప్పే డిజైన్ ఈ గేమ్ ప్రత్యేకతగా చెబుతుంటారు.

3) బిగ్ బాస్ బొనాంజ స్లాట్స్ గేమ్స్

అడ్వెంచర్స్, వైల్డ్ లైఫ్ అంటే ఇష్టపడే వారికి ఈ బిగ్ బాస్ బొనాంజ స్లాట్స్ గేమ్స్ పర్ ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని గేమర్స్ చెబుతుంటారు. 5 రీల్, 3 రో స్లాట్ లేఔట్, 10 పే లైన్స్ తో బిగ్ బాస్ బొనాంజ స్లాట్స్ గేమ్ అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో గెలుచుకోవడానికి చాలా అవకాశాలుంటాయి కనుక కొత్తగా ఆడేవారికి కూడా పెద్దగా ఇబ్బంది లేకుండా బిగ్ బాస్ బొనాంజ స్లాట్స్ గేమ్ డిజైన్ ఉంటుందని సదరు గేమింగ్ కంపెనీ చెబుతోంది. నీటి కిందకు వెళ్లి చేపలు పట్టడం వంటి అనుభవాలు గేమర్స్‌కు బోనస్‌లతో పాటు నాన్-స్టాప్ ఫన్ అందిస్తాయి.

4) ఫ్రీ స్లాట్స్ 777

క్లాసికల్ గేమ్స్ ఇష్టపడే వారికి ఈ ఫ్రీ స్లాట్స్ 777 కరెక్ట్ ఛాయిస్ అని గేమింగ్ ప్రియులు చెబుతున్నారు. 3 రీల్స్, 2 పే లైన్ పద్ధతిలో పాతకాలం నాటి ఫీల్ తో గేమింగ్ ఎంజాయ్ చేసేవారు దీనిని ఇష్టపడతారు. ఇందులో క్లిష్టతరమైన ఫీచర్స్ కనిపించవు. ఈ ఫ్రీ స్లాట్స్ 777 అచ్చం పాతకాలం నాటి ఫిజికల్ క్యసినోను తలపిస్తుంది.

5) జాక్‌పాట్ స్లాట్స్ గేమ్స్

జాక్‌పాట్ స్లాట్స్ గేమ్స్... పేరుకు తగినట్లుగానే గేమింగ్‌లో జాక్‌పాట్ కొట్టాలనుకునే వారికి ఈ జాక్‌పాట్ స్లాట్స్ గేమ్స్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ అంటుంటారు. ఇందులో ప్రోగ్రెస్సివ్ జాక్ పాట్,ఫిక్స్ డ్ జాక్ పాట్ అని రెండు రకాల జాక్ పాట్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. అందుకే ఇందులో జాక్‌పాట్ కొట్టే అవకాశం కూడా ఎక్కువే అనేది ఈ గేమ్‌ను ఇష్టపడే వారి అభిప్రాయం. మెగా మూల, డివైన్ ఫార్చూన్ వంటి ఆటల్లో వచ్చే ప్రైజ్ మనీ కూడా అధికంగానే ఉంటుంది. ఇంకొన్నిసార్లు ఆ ప్రైజ్ మనీతోపాటే అదనంగా బోనస్ ఫీచర్స్ కూడా కలిసొస్తాయి.