Best Bluetooth Speakers: అదిరిపోయే సౌండ్ క్వాలిటీతో వస్తున్న బెస్ట్ బ్లూటూత్ స్పీకర్లు ఇవే.. ధర ఎంతో తెలుసా?
Best Bluetooth Speakers: మంచి సంగీతం వినాలన్నా లేదా ఇంట్లోనే పార్టీ చేసుకోవాలన్నా ఒక పవర్ఫుల్ బ్లూటూత్ స్పీకర్ ఉండాల్సిందే. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో వేల సంఖ్యలో మోడల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Best Bluetooth Speakers: మంచి సంగీతం వినాలన్నా లేదా ఇంట్లోనే పార్టీ చేసుకోవాలన్నా ఒక పవర్ఫుల్ బ్లూటూత్ స్పీకర్ ఉండాల్సిందే. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో వేల సంఖ్యలో మోడల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ, వాటిలో మైక్ సౌకర్యం, క్లాసిక్ డిజైన్, బడ్జెట్ ధరలో లభించే టాప్ 5 స్పీకర్ల వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ప్రముఖ బ్రాండ్ల నుంచి బెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఇవే:
1. మివి సూపర్బాక్స్ క్లాసిక్ (Mivi Superbox Classic):
ఈ జాబితాలో అత్యంత శక్తివంతమైన స్పీకర్ ఇదే. అదిరిపోయే శబ్దాన్ని కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్ అని చెబుతున్నారు.
సౌండ్ అవుట్పుట్: 120W (అత్యంత శక్తివంతమైనది)
ప్రత్యేకత: ఇందులో అంతర్నిర్మిత (Built-in) సబ్ వూఫర్ ఉండటం వల్ల బేస్ (Bass) అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ధర: రూ.4,499
2. బ్లాపంక్ట్ OMG ఆటమ్ (Blaupunkt OMG Atom):
జర్మన్ బ్రాండ్ బ్లాపంక్ట్ నుంచి వచ్చిన ఈ స్పీకర్ చూడటానికి చిన్నగా ఉన్నా, సౌండ్ విషయంలో మాత్రం తగ్గేదే లే అంటుంది.
సౌండ్ అవుట్పుట్: 60W
ప్రత్యేకత: ఇది అద్భుతమైన బ్యాటరీ లైఫ్ను అందిస్తుంది. ట్రావెలింగ్కు ఇది బెస్ట్ కాంపాక్ట్ స్పీకర్ అని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ధర: రూ.4,999
3. పోర్ట్రోనిక్స్ డాష్ 10 (Portronics Dash 10):
మీకు పాటలు పాడటం ఇష్టపడితే, ఈ స్పీకర్ మీ కోసమే. అలాగే పార్టీల కోసం కూడా ఈ స్పీకర్ పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్గా పేర్కొంటున్నారు.
సౌండ్ అవుట్పుట్: 50W
ప్రత్యేకత: దీనితో పాటు డ్యూయల్ వైర్లెస్ కరోకే మైక్లు ఉచితంగా వస్తున్నాయి.
బ్యాటరీ: 6 గంటల ప్లేటైమ్.
ధర: రూ.4,799
4. జెబ్రానిక్స్ సౌండ్ ఫీస్ట్ 800 (Zebronics Sound Feast 800)
బ్రాండ్ వాల్యూ, నాణ్యమైన సౌండ్ కోరుకునే వారు దీనిని ఎంచుకోవచ్చు.
సౌండ్ అవుట్పుట్: 55W
బ్యాటరీ: 6 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్.
ధర: రూ.3,999
5. జస్ట్ కోర్సెకా సోల్ హెవెన్ (Just Corseca Sol Heaven):
తక్కువ బడ్జెట్లో వినూత్నమైన ఫీచర్లు కావాలనుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి ఎంపిక.
సౌండ్ అవుట్పుట్: 10W
ప్రత్యేకత: ఇది కేవలం స్పీకర్ మాత్రమే కాదు, ఇందులో 300ml వాటర్ ట్యాంక్ ఉన్న హ్యూమిడిఫైయర్ కూడా ఉంది.
ధర: రూ.2,999
మీ బడ్జెట్, అవసరానికి తగినట్లుగా పైన పేర్కొన్న వాటిలో నచ్చిన దానిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి.