Top 3 Smartphones Under 6000: రూ.6 వేలల్లో అదిరే ఫోన్లు... టెక్ మార్కెట్లో ఈ మూడికి తీరగులేదు..!

అమెజాన్ డీల్స్ గొప్ప ఆఫర్లను అందిస్తున్నాయి. మీరు చాలా సరసమైన ధరకు కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, మేము మీకు టాప్ మూడు ఎంపికల గురించి చెబుతున్నాము.

Top 3 Smartphones Under 6000: అమెజాన్ డీల్స్ గొప్ప ఆఫర్లను అందిస్తున్నాయి. మీరు చాలా సరసమైన ధరకు కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, మేము మీకు టాప్ మూడు ఎంపికల గురించి చెబుతున్నాము. ఈ ఫోన్‌లను రూ.5,999 కంటే తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయచ్చు. ఈ ఫోన్‌లపై క్యాష్‌బ్యాక్ కూడా అందిస్తున్నారు. మీరు ఈ ఫోన్‌లను అద్భుతమైన ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌తో కూడా కొనుగోలు చేయచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్‌లో లభించే డిస్కౌంట్ మీ పాత ఫోన్ స్థితి, బ్రాండ్, కంపెనీ ఎక్స్ఛేంజ్ పాలసీపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్‌లు 8జీబీ వరకు ర్యామ్, అనేక ఇతర ఆకట్టుకునే ఫీచర్లను అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్‌ల గురించి మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం.

టెక్నో

3జీబీ ర్యామ్, 64జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన ఈ ఫోన్ అమెజాన్ ఇండియాలో రూ.5,999 ధరతో జాబితా చేశారు. మీరు ఈ ఫోన్‌ను రూ.599.90 వరకు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్‌తో కొనుగోలు చేయచ్చు. ఈ ఫోన్ పై రూ.299 వరకు క్యాష్‌బ్యాక్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్‌తో మీరు ఈ ఫోన్ ధరను మరింత తగ్గించచ్చు. ఈ ఫోన్ వర్చువల్ ర్యామ్ సపోర్ట్‌తో మొత్తం 6జీబీ ర్యామ్‌తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ మెయిన్ కెమెరా 13 మెగాపిక్సెల్‌లు. ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ హెలియో G50 ప్రాసెసర్‌పై నడుస్తుంది. దీనిలో 5000mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది.

లావా

4జీబీ ర్యామ్, 64జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన ఈ ఫోన్ ధర అమెజాన్ ఇండియాలో రూ.5999. సేల్ సమయంలో మీరు దీన్ని ₹599.90 వరకు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్‌తో కొనుగోలు చేయచ్చు. కంపెనీ ఫోన్ పై రూ.299 వరకు క్యాష్‌బ్యాక్‌ను కూడా అందిస్తోంది. మీరు దీన్ని ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్‌తో కూడా కొనుగోలు చేయచ్చు. ఫోన్ ఫీచర్ల గురించి చెప్పాలంటే, ఇది 4జీబీ వర్చువల్ ర్యామ్ సపోర్ట్‌తో మొత్తం 8జీబీ ర్యామ్‌తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్‌లో 6.56-అంగుళాల HD+ డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ AI కెమెరా ఉంది. ఈ ఫోన్ బ్యాటరీ 5000mAh, 10W ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.

ఐటెల్

3జీబీ ర్యామ్, 64జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన ఈ ఫోన్ ధర అమెజాన్‌లో రూ.5748. రూ.250 కూపన్ డిస్కౌంట్, రూ.574.80 వరకు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్‌తో ఈ ఫోన్ ధరను మరింత తగ్గించచ్చు. ఈ ఫోన్‌లో 6.6-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లే, 13-మెగాపిక్సెల్ AI కెమెరా ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ బ్యాటరీ 5000mAh.

