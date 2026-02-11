Best Mobiles Under 20000: రూ. 20 వేలకే అదిరిపోయే ఫీచర్లు.. మార్కెట్లో సెన్సేషన్ సృష్టిస్తున్న టాప్ 10 మొబైల్స్ ఇవే!
Best Mobiles Under 20000: రూ. 20 వేల బడ్జెట్లో బెస్ట్ ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా? వివో, శామ్సంగ్, ఐకూ మరియు మోటో బ్రాండ్ల నుండి మార్కెట్ను షేక్ చేస్తున్న టాప్ 10 మొబైల్స్ ఇవే. వీటి ధరలు, బ్యాటరీ బ్యాకప్ మరియు కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
ప్రస్తుతం స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో రూ. 20,000 లోపు ధరలో పోటీ విపరీతంగా పెరిగింది. తక్కువ ధరకే ప్రీమియం ఫీచర్లు, శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్లు మరియు భారీ బ్యాటరీలతో బ్రాండ్లు పోటీపడుతున్నాయి. మీరు కొత్త ఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్లో ఉన్న టాప్ 10 మొబైల్స్ మరియు వాటి ప్రత్యేకతలు మీకోసం:
టాప్ 10 స్మార్ట్ఫోన్ల జాబితా:
Vivo T4x 5G (రూ. 15,499): డైమెన్సిటీ 7300 చిప్సెట్ మరియు 6500 mAh భారీ బ్యాటరీ దీని ప్రత్యేకత. గేమింగ్ మరియు బ్యాటరీ కావాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
Redmi 15 (రూ. 15,999): 6.9 అంగుళాల భారీ డిస్ప్లే, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండటంతో వీడియోలు చూడటానికి అద్భుతంగా ఉంటుంది.
Samsung Galaxy A17 (రూ. 18,999): సామ్సంగ్ బ్రాండ్ వాల్యూతో పాటు సూపర్ అమోలెడ్ (Super AMOLED) డిస్ప్లే దీని మెయిన్ హైలైట్.
CMF Phone 2 Pro (రూ. 18,999): డిఫరెంట్ లుక్ మరియు క్లీన్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలనుకునే స్టైలిష్ యూజర్ల కోసం ఇది సరైన ఎంపిక.
Moto G96 (రూ. 17,999): అనవసరమైన యాప్లు లేని క్లీన్ 'స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్' అనుభవం కోసం దీనిని ఎంచుకోవచ్చు.
iQOO Z10x (రూ. 13,999): తక్కువ ధరలో 6500 mAh బ్యాటరీ మరియు ఫాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చే వాల్యూ ఫోన్.
iQOO Z10 (రూ. 19,999): స్నాప్డ్రాగన్ 7s జెన్ 3 ప్రాసెసర్తో గేమింగ్ ప్రియులను అలరించే స్పీడ్ ఫోన్.
Vivo T4 5G (రూ. 19,999): అమోలెడ్ డిస్ప్లే, ప్రీమియం డిజైన్తో కూడిన ఆల్రౌండర్ ఫోన్.
OPPO K13 (రూ. 17,999): అమోలెడ్ డిస్ప్లే మరియు స్థిరమైన బ్యాటరీ లైఫ్తో అన్ని రంగాల్లో బ్యాలెన్స్డ్ ఫోన్.
OPPO K13x (రూ. 11,999): అత్యంత తక్కువ బడ్జెట్లో 6000 mAh భారీ బ్యాటరీ కావాలనుకునే వారికి ఉత్తమ ఎంపిక.
ఎవరికి ఏ ఫోన్ బెస్ట్?
ఆల్రౌండర్ ప్యాకేజీ: వివో టీ4ఎక్స్ 5జీ (Vivo T4x 5G) తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లతో సేఫ్ ఛాయిస్గా నిలుస్తుంది.
డిస్ప్లే ప్రియుల కోసం: సామ్సంగ్ గెలాక్సీ A17.
గేమింగ్ & స్పీడ్: ఐకూ Z10 (iQOO Z10).
క్లీన్ సాఫ్ట్వేర్: మోటో G96.