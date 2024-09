iPhone 16 Plus Big Update: ఈ సంవత్సరం 'ఇట్స్ గ్లోటైమ్' గా పిలువబడే ఆపిల్ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంచ్ సెప్టెంబర్ 9 న జరుగుతుంది. ఇందులో 4 కొత్త ఐఫోన్‌లతో పాటు మరికొన్ని డివైజ్‌లను కూడా విడుదల చేయనున్నారు.లాంచ్‌కు ముందు కొత్త ఐఫోన్ 16 ప్లస్ స్పెసిఫికేషన్‌లు , ఫీచర్లు వెల్లడయ్యాయి. ఇది 60Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.7-అంగుళాల OLED డిస్‌ప్లే కలిగి ఉంటుంది. ఫోన్ ధర బహుశా రూ.89,900గా ఉండొచ్చు. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

iPhone 16 Plus Price And Specifications

ఆపిల్ iPhone 16 Plus మొబైల్ 60Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.7-అంగుళాల OLED డిస్‌ప్లేతో వస్తుందని భావిస్తున్నారు. అయితే Macrumors నుండి వచ్చిన ఒక నివేదిక ప్రకారం ఆపిల్ ఐఫోన్ 16 ప్లస్‌లో మంచి బ్రైట్నస్, విద్యుత్ వినియోగాన్ని తగ్గించడానికి మైక్రో-లెన్స్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు. ఐఫోన్ 16 మోడల్‌లలో బెజెల్‌లను తగ్గించడానికి కంపెనీ బోర్డర్ రిడక్షన్ స్ట్రక్చర్ (BRS)ని తీసుకొచ్చారు. అయితే కొత్త డిజైన్ మార్పులు వనిల్లా వేరియంట్‌‌లో ఉంటాయా లేదో తెలియాల్సి ఉంది. ఐఫోన్ 16 ప్లస్ ధర గత సంవత్సరం $899గా ఉండే అవకాశం ఉంది. అంటే భారతదేశంలో దీని ప్రారంభ ధర రూ.89,900 కావచ్చు.

iPhone 16 Plus Camera

ఆపిల్ Insider నివేదిక ప్రకారం iPhone 16 Plus గత సంవత్సరం అదే కెమెరా సెటప్‌తో వస్తుంది. ఇది f/1.6 ఎపర్చరు, 2x ఆప్టికల్ టెలిఫోటో జూమ్‌తో 48MP ప్రైమరీ షూటర్, 0.5xతో ఫోటోలను క్యాప్చర్ చేసే అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ షూటర్ iPhone 15 f/2.4కి బదులుగా f/2.2 అపెర్చర్‌తో కొంచెం అప్‌గ్రేడ్‌ను పొందవచ్చు.

iPhone 16 Plus Processor

Apple తన అన్ని iPhone 16 మోడల్‌లలో ఒకే A18 చిప్‌సెట్‌ను ఉపయోగించవచ్చని అనేక నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే అవన్నీ యూజర్ అనుమతి లేకుండా AIని రన్ చేయనీవు. అయితే ఐఫోన్ 16, ఐఫోన్ 16 ప్లస్ ప్రాసెసర్‌లను వాటి GPU పనితీరు పరంగా ప్రో వేరియంట్‌ల నుండి సపరేట్ చేయవచ్చు. ఇంతలో ఆపిల్ ఐఫోన్ 16 ప్లస్‌లో ర్యామ్ బూస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఇది దాని ముందు మోడల్‌లోని 6 జిబితో పోలిస్తే 8 జిబి ర్యామ్‌ను కలిగి ఉంటుంది.

iPhone 16 Design

ఐఫోన్ 16 ప్లస్ డిజైన్‌లో ఆపిల్ కొన్ని మార్పులు చేయాలని లీక్స్ వస్తున్నాయి. స్టార్టర్స్ కోసం టెక్ దిగ్గజం దాని మునుపటి మోడళ్ల డైయాగినల్ లేయవుట్‌కు అనుకూలంగా iPhone X లేదా iPhone 12తో సమానంగా వర్టికల్ కెమెరా లేఅవుట్‌కు మారుతుందని భావిస్తున్నారు. కొత్త లేఅవుట్ ఐఫోన్ 16, ఐఫోన్ 16 ప్లస్ టెర్రిటేయల్ వీడియోను క్యాప్చర్ చేయడంలో సహాయపడుతుందని భావిస్తున్నారు.

యాపిల్ స్టాండర్డ్ ఐఫోన్ 16 మోడల్‌లోని మ్యూట్ బటన్‌ను యాక్షన్ బటన్‌తో రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఇది గత సంవత్సరం ఐఫోన్ 15 ప్రో మోడల్‌లలో అందుబాటులో ఉంది. ఇంతలోనే కంపెనీ కొత్త 'క్యాప్చర్' బటన్‌ను కూడా యాడ్ చేయవచ్చు. అది వినియోగదారులను వీడియో రికార్డింగ్‌ని ప్రారంభించడానికి, జూమ్ ఇన్, అవుట్ లేదా సబ్జెక్ట్‌పై ఫోకస్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.