Smartphone: రూ. 9 వేల లోపే ఆండ్రాయిడ్ 15 ఫోన్.. అదిరిపోయే డిస్ప్లే, ఫీచర్లు!
Tecno Spark Go 3: బడ్జెట్ ధరలో అదిరిపోయే ఫీచర్లతో టెక్నో స్పార్క్ గో 3 (Tecno Spark Go 3) విడుదలయ్యింది. రూ. 9 వేల లోపే ఆండ్రాయిడ్ 15, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు 5000mAh బ్యాటరీ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. ధర, అమ్మకాల వివరాలు.
Tecno Spark Go 3: స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో బడ్జెట్ ధరలో ఫీచర్ల వర్షం కురిపిస్తూ టెక్నో కంపెనీ తన సరికొత్త మొబైల్ టెక్నో స్పార్క్ గో 3 (Tecno Spark Go 3) ను భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. కేవలం రూ. 9 వేల లోపు ధరలోనే లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్ మరియు హై-రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్ప్లేను అందించడం విశేషం.
ధర మరియు లభ్యత:
ధర: 4GB ర్యామ్ + 64GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 8,999.
సేల్స్: ఇప్పటికే లోకల్ రిటైల్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంది. జనవరి 23 నుంచి అమెజాన్ (Amazon) మరియు ఫ్లిప్కార్ట్ (Flipkart) లో ఆన్లైన్ అమ్మకాలు ప్రారంభం కానున్నాయి.
కీలక ఫీచర్లు ఇవే:
1. అదిరిపోయే డిస్ప్లే:
ఈ ఫోన్లో 6.74 అంగుళాల HD+ IPS డిస్ప్లే ఉంది. ఈ ధరలో ఎవరూ ఊహించని విధంగా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ అందించారు. దీనివల్ల ఫోన్ వాడుతున్నప్పుడు స్క్రోలింగ్ మరియు గేమింగ్ చాలా స్మూత్గా ఉంటాయి.
2. పర్ఫార్మెన్స్ & సాఫ్ట్వేర్:
ప్రాసెసర్: ఇందులో Unisoc T7250 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ వాడారు.
సాఫ్ట్వేర్: లేటెస్ట్ Android 15 పై ఈ ఫోన్ రన్ అవుతుంది.
డ్యూరబిలిటీ: దీనికి IP64 రేటింగ్ ఉంది, అంటే దుమ్ము మరియు నీటి చినుకుల నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది. అలాగే 1.2 మీటర్ల ఎత్తు నుంచి పడినా తట్టుకునేలా దీనిని రూపొందించారు.
3. కెమెరా విశేషాలు:
వెనుక వైపు 13MP రియర్ కెమెరా (AI సపోర్ట్), ముందు భాగంలో 8MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉన్నాయి. ఇందులో సూపర్ నైట్, పోర్ట్రెయిట్ మరియు వ్లాగ్ వంటి ప్రత్యేక మోడ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
4. బ్యాటరీ:
5000mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది. ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే రోజంతా హ్యాపీగా వాడుకోవచ్చు.
స్పెషల్ ఫీచర్:
నెట్వర్క్ లేకపోయినా రెండు టెక్నో ఫోన్ల మధ్య 1.5 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు కాల్ మాట్లాడుకునే సరికొత్త టెక్నాలజీని ఇందులో అందించడం విశేషం.
కలర్ ఆప్షన్స్: టిటానియం గ్రే, ఇంక్ బ్లాక్, గెలాక్సీ బ్లూ, ఔరోరా పర్పుల్ రంగుల్లో ఈ ఫోన్ లభిస్తుంది.