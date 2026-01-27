Tecno Spark Go 2: బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లు.. టెక్నో స్పార్క్ గో 2 వచ్చేసింది.. నెట్వర్క్ లేకపోయినా కాల్స్ చేయొచ్చు!
Tecno Spark Go 2: బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ సెగ్మెంట్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తూ టెక్నో సంస్థ తన సరికొత్త అస్త్రాన్ని ప్రయోగించింది.
Tecno Spark Go 2: బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ సెగ్మెంట్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తూ టెక్నో సంస్థ తన సరికొత్త అస్త్రాన్ని ప్రయోగించింది. సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పడకుండా, ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లకు దీటుగా ఉండే ఫీచర్లతో ‘టెక్నో స్పార్క్ గో 2’ను భారత విఫణిలోకి ప్రవేశపెట్టింది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, యువత ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా రూ.7,499 ప్రారంభ ధరకే ఈ అద్భుతమైన హ్యాండ్సెట్ను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం విశేషం. వివిధ బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ డిస్కౌంట్లు తోడైతే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర మరింత తగ్గి వినియోగదారులకు అసలైన పండగ లాంటి వార్తను అందిస్తోంది.
ఈ ఫోన్ కేవలం ఆకర్షణీయమైన ధరతోనే కాకుండా, కళ్లు చెదిరే డిస్ప్లేతో ఆకట్టుకుంటోంది. దీనిలో అమర్చిన 6.67 అంగుళాల HD+ డిస్ప్లే, ఈ ధర శ్రేణిలో అరుదుగా కనిపించే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను కలిగి ఉండటం విశేషం. దీనివల్ల వీడియోలు వీక్షించినా లేదా గేమింగ్ ఆడినా స్క్రీన్ అనుభవం ఎంతో స్మూత్గా ఉంటుంది. పనితీరు విషయానికి వస్తే, శక్తివంతమైన యూనిసాక్ T7250 చిప్సెట్తో పాటు 4GB ఫిజికల్ RAM, అదనంగా 4GB వర్చువల్ RAM కలిపి మొత్తం 8GB RAM సామర్థ్యంతో ఈ ఫోన్ మల్టీ టాస్కింగ్లో అదరగొడుతుంది.
నేటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యుగంలో బడ్జెట్ ఫోన్లలోనూ ఏఐ ఫీచర్లను అందించడం టెక్నో ప్రత్యేకతగా నిలుస్తోంది. దీనిలోని 'Ella' ఏఐ అసిస్టెంట్ మన ప్రాంతీయ భాషల్లో కూడా కమ్యూనికేట్ చేస్తూ వినియోగదారులకు డిజిటల్ తోడుగా నిలుస్తుంది. ఇక ఫొటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం వెనుక వైపు 13 మెగాపిక్సల్ ప్రధాన కెమెరా, ముందు భాగంలో 8 మెగాపిక్సల్ సెల్ఫీ కెమెరాను అమర్చారు. డ్యూయల్ ఎల్ఈడీ ఫ్లాష్ సాయంతో తక్కువ కాంతిలోనూ స్పష్టమైన ఫొటోలు తీసుకునే వీలుంటుంది. నెట్వర్క్ లేని సమయంలోనూ కాల్స్ చేసుకునే ‘ఫ్రీ లింక్’ ఫీచర్ ఈ ఫోన్ క్రేజ్ను మరో మెట్టు ఎక్కించింది.
ఎంతటి భారీ ఫీచర్లు ఉన్నా బ్యాటరీ బ్యాకప్ లేకపోతే ప్రయోజనం ఉండదు కాబట్టి, ఇందులో 5000mAh భారీ బ్యాటరీని నిక్షిప్తం చేశారు. ఇది 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తూ నిరంతరాయంగా సేవలందిస్తుంది. సాఫ్ట్వేర్ పరంగా చూస్తే, సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత HiOS 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై ఇది రన్ అవుతుంది. ధూళి, నీటి తుంపర్ల నుండి రక్షణ కల్పించేలా IP64 రేటింగ్తో వస్తున్న ఈ హ్యాండ్సెట్, బడ్జెట్ ధరలో అత్యంత మన్నికైన ఫోన్ కావాలనుకునే వారికి సరైన ఎంపికగా మారుతోంది.
భద్రత విషయంలోనూ రాజీ పడకుండా సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, ఫేస్ అన్లాక్ వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లను టెక్నో జోడించింది. సాధారణంగా బడ్జెట్ ఫోన్లు కొన్నాళ్లకే నెమ్మదిస్తాయనే అపవాదు ఉంటుంది, కానీ స్పార్క్ గో 2 కనీసం నాలుగేళ్ల పాటు ఎక్కడా హ్యాంగ్ అవ్వకుండా అత్యంత వేగంగా పనిచేస్తుందని కంపెనీ గట్టి భరోసా ఇస్తోంది. స్టైలిష్ లుక్, పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్, ఏఐ ఫీచర్ల కలయికతో వస్తున్న ఈ ఫోన్ ప్రస్తుతం స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో ట్రెండింగ్గా నిలుస్తోంది.