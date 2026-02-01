  • Menu
Upcoming Smartphones: టెక్ ప్రియులకు పండగే.. ఫిబ్రవరిలో స్మార్ట్‌ఫోన్ల జాతర..!

Highlights

Upcoming Smartphones: ప్రస్తుత కాలంలో స్మార్ట్‌ఫోన్ అనేది కేవలం అవసరం మాత్రమే కాదు, అదొక జీవనశైలి.

Upcoming Smartphones: ప్రస్తుత కాలంలో స్మార్ట్‌ఫోన్ అనేది కేవలం అవసరం మాత్రమే కాదు, అదొక జీవనశైలి. టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త మార్పులు వస్తూనే ఉన్నాయి. కొత్త సంవత్సరం జోరు కొనసాగుతుండగానే, స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియుల చూపు ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి మాసంపై పడింది. సాధారణంగా ఫిబ్రవరి అంటేనే టెక్ దిగ్గజాల మధ్య అసలైన పోటీ మొదలయ్యే సమయం. ఈసారి కూడా ఫ్లాగ్‌షిప్ నుంచి బడ్జెట్ వరకు ప్రతి సెగ్మెంట్‌లోనూ సరికొత్త మొబైల్స్ రంగ ప్రవేశం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. మార్కెట్‌లోకి రాబోతున్న ఈ కొత్త ఫోన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఈ ఫిబ్రవరి నెల ఒక ఎలక్ట్రానిక్ విందును అందించబోతోంది.

టెక్ ప్రపంచంలో అందరూ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పేరు శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్. ఈ ప్రీమియం ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్లు అధునాతన ఏఐ ఫీచర్లు, అద్భుతమైన డిజైన్‌తో వినియోగదారులను కట్టిపడేయనున్నాయి. శాంసంగ్ కేవలం ప్రీమియం విభాగంలోనే కాకుండా గెలాక్సీ A57, A07 వంటి బడ్జెట్ మోడళ్లతో పాటు మధ్యతరగతి వినియోగదారుల కోసం గెలాక్సీ F70eని కూడా రంగంలోకి దించుతోంది. ఈ మోడళ్లు సరికొత్త సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్స్‌తో వినియోగదారులకు మరింత చేరువకానున్నాయి. దక్షిణ కొరియా దిగ్గజం ఈసారి అన్ని వర్గాల కస్టమర్లను మెప్పించేలా తన వ్యూహాలను సిద్ధం చేసుకుంది.

ఇక స్టైల్, కెమెరాకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే యువత కోసం వీవో V70 సిరీస్ క్యూ కడుతోంది. ప్రతిసారీ ఫోటోగ్రఫీలో సరికొత్త ఆవిష్కరణలు చేసే వీవో, ఈసారి కూడా అద్భుతమైన సెన్సార్లతో ఫోన్లను మార్కెట్లోకి తెస్తోంది. గేమింగ్ ప్రేమికుల కలల స్మార్ట్‌ఫోన్‌గా గుర్తింపు పొందిన ఐకూ కూడా 15R మోడల్‌తో తన పవర్‌ను చూపించబోతోంది. అటు రియల్‌మీ నుంచి 16 5G మోడల్ మధ్యతరగతి వినియోగదారులకు వేగవంతమైన కనెక్టివిటీని అందించడానికి సిద్ధమవుతోంది. డిజైన్ పరంగా, ఫీచర్ల పరంగా ఈ ఫోన్లు ఈసారి మార్కెట్‌లో ట్రెండ్ సెట్ చేస్తాయని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే వారి కోసం టెక్నో పోవా కర్వ్ 2 ముందంజలో ఉంది. భారీ బ్యాటరీ సామర్థ్యం, ట్రెండీ లుక్‌తో ఇది వినియోగదారులను ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది. ఒపో నుంచి వస్తున్న K15 సిరీస్ కూడా ఫిబ్రవరిలోనే సందడి చేయనుంది. గూగుల్ నుంచి వస్తున్న పిక్సెల్ 10a క్లీన్ ఆండ్రాయిడ్ అనుభవం కోరుకునే వారికి బెస్ట్ ఛాయిస్‌గా నిలవనుంది. ముఖ్యంగా గూగుల్ తన కెమెరా అల్గారిథమ్స్ ద్వారా ఈ ఫోన్‌ను అత్యుత్తమ కెమెరా ఫోన్‌గా తీర్చిదిద్దినట్లు తెలుస్తోంది. పనితీరులో రాజీపడని వారి కోసం పోకో X8 ప్రో సిరీస్ కూడా ఫిబ్రవరి నెలాఖరులోపు మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టనుంది.

మొత్తానికి ఫిబ్రవరి 2026 స్మార్ట్‌ఫోన్ విపణిలో ఒక పెను సంచలనం సృష్టించబోతోంది. కొత్త ఏడాదిలో పాత ఫోన్‌ను మార్చి సరికొత్త ఫీచర్లతో ఉన్న ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ జాబితా ఒక దిక్సూచిలా పనిచేయనుంది. ప్రాసెసర్ వేగం, కెమెరా స్పష్టత, బ్యాటరీ లైఫ్ వంటి అంశాల్లో కంపెనీలు చేస్తున్న ప్రయోగాలు వినియోగదారులకు లాభం చేకూర్చనున్నాయి. ఏది ఏమైనా టెక్ ప్రియులకు మాత్రం ఈ నెల నిజంగానే ఒక పండగలా మారబోతోంది. వచ్చే వారం విడుదలయ్యే ఫీచర్ల వివరాలను బట్టి కస్టమర్లు తమకు నచ్చిన ఫోన్‌ను ఎంచుకోవచ్చు.

