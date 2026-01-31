Tecno Pova Curve 2: భారత్లోకి 'టెక్నో' కొత్త వండర్.. ఆ ఫీచర్లతో స్మార్ట్ఫోన్ లవర్స్కు పండగే..!
Tecno Pova Curve 2: టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో తనదైన ముద్ర వేస్తున్న ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ 'టెక్నో', భారతీయ యూజర్ల కోసం మరో అద్భుతాన్ని సిద్ధం చేసింది.
Tecno Pova Curve 2: టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో తనదైన ముద్ర వేస్తున్న ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ 'టెక్నో', భారతీయ యూజర్ల కోసం మరో అద్భుతాన్ని సిద్ధం చేసింది. తన పాపులర్ 'పోవా' సిరీస్లో భాగంగా 'టెక్నో పోవా కర్వ్ 2' ను త్వరలోనే లాంచ్ చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. గత ఏడాది మేలో విడుదలై సంచలనం సృష్టించిన పోవా కర్వ్ 5Gకి ఇది కొనసాగింపుగా రాబోతోంది. స్టైలిష్ కర్వ్డ్ డిజైన్, అత్యంత శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో వస్తున్న ఈ స్మార్ట్ఫోన్, మిడ్-రేంజ్ మార్కెట్లో కొత్త బెంచ్మార్క్లను సెట్ చేయనుందని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
తాజాగా విడుదలైన టీజర్లు ఈ ఫోన్ లుక్ అండ్ డిజైన్పై భారీ అంచనాలను పెంచుతున్నాయి. ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ల తరహాలో దీనికి కర్వ్డ్ ఎడ్జ్ డిజైన్ను జోడించారు. వెనుక భాగంలో ఒక భారీ వృత్తాకార కెమెరా మాడ్యూల్ను అమర్చినట్లు సమాచారం. ఇది కేవలం ఫోన్ అందాన్ని పెంచడమే కాకుండా, పట్టుకోవడానికి చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా రూపొందించబడింది. పారదర్శక రెండర్స్లో కనిపిస్తున్న ఈ ఫోన్ డిజైన్, యువతను విశేషంగా ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది.
సాంకేతిక పరంగా కూడా ఈ ఫోన్ ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. గూగుల్ ప్లే కన్సోల్ లిస్టింగ్ ప్రకారం, ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 చిప్సెట్తో పనిచేయనుంది. ఇది మల్టీటాస్కింగ్, గేమింగ్కు మెరుగైన పనితీరును అందిస్తుంది. ఇందులో 12GB వరకు RAM వేరియంట్లు ఉండటం విశేషం. అంతేకాకుండా, లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 వెర్షన్తో రాబోతున్న అతికొద్ది ఫోన్లలో ఇది ఒకటి కావడం విశేషం. అద్భుతమైన డిస్ప్లే రిజల్యూషన్ , పిక్సెల్ డెన్సిటీతో యూజర్లకు విజువల్స్ పరంగా కొత్త అనుభూతిని అందించనుంది.
ఈ ఫోన్ అతిపెద్ద హైలైట్ దాని బ్యాటరీ సామర్థ్యం. సర్టిఫికేషన్ సైట్ల ద్వారా అందిన సమాచారం ప్రకారం, ఇందులో ఏకంగా 7,750mAh లిథియం-అయాన్ పాలిమర్ బ్యాటరీని అమర్చారు. సాధారణంగా స్మార్ట్ఫోన్లలో 5,000mAh బ్యాటరీలే ఎక్కువ అనుకుంటాం, కానీ టెక్నో ఒక అడుగు ముందుకేసి ఈ భారీ బ్యాటరీని తీసుకువస్తోంది. ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రోజుల తరబడి నిలిచి ఉండటమే కాకుండా, హెవీ యూజర్లకు కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా బ్యాకప్ ఇస్తుంది.
ధర పరంగా చూస్తే, ఇది మిడ్-రేంజ్ విభాగంలోనే లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. దాదాపు రూ. 17,000 నుండి రూ. 20,000 మధ్యలో ఈ ఫోన్ అందుబాటులోకి రావచ్చు. బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి ఇది ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ కానుంది. ముఖ్యంగా కర్వ్డ్ డిస్ప్లే అంటే ఇష్టపడే కుర్రకారును ఈ ఫోన్ ఇట్టే ఆకర్షించేలా ఉంది. మరికొద్ది రోజుల్లోనే లాంచ్ తేదీపై కంపెనీ స్పష్టత ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.