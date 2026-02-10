  • Menu
Tecno Pova Curve 2 5G: టెక్నో కంపెనీ ప్రస్తుతం స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. ముఖ్యంగా బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లను అందించడంలో ఈ బ్రాండ్ రూటే సెపరేటు. ఇప్పుడు తాజాగా 'టెక్నో పోవా కర్వ్ 2 5G' పేరుతో మరో సెన్సేషనల్ మొబైల్‌ను ఇండియాలో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. అల్ట్రా-స్లిమ్ డిజైన్, పవర్ ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్‌తో వస్తున్న ఈ ఫోన్, ముఖ్యంగా ఈ జనరేషన్ యూత్ టేస్ట్‌కు తగ్గట్టుగా స్టైలిష్‌గా ఉండబోతోంది. టెక్ ప్రపంచంలో ఈ ఫోన్ గురించి ఇప్పుడే ఓ రేంజ్‌లో చర్చ మొదలైపోయింది.

ఈ ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని '3D కర్వ్డ్ అమోలెడ్' డిస్‌ప్లే. సాధారణంగా మనకు ప్రీమియం ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్లలో మాత్రమే కనిపించే ఈ కర్వ్డ్ స్క్రీన్ ఫీచర్‌ను, టెక్నో తన పోవా సిరీస్‌లో ప్రవేశపెట్టి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇది కేవలం చూడటానికే కాదు, వీడియోలు చూస్తున్నప్పుడు లేదా గేమింగ్ ఆడుతున్నప్పుడు ఒక ఇమ్మర్సివ్ అనుభూతిని అందిస్తుంది. హై రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల స్క్రోలింగ్ కూడా చాలా స్మూత్‌గా ఉంటుంది, ఇది నేటి సోషల్ మీడియా జనరేషన్‌కు ఒక పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.

బ్యాటరీ బ్యాకప్ విషయంలో ఈ ఫోన్ ఒక 'మాన్స్టర్' అని చెప్పాలి. ఇందులో ఏకంగా 8000mAh భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు. ప్రస్తుత కాలంలో స్మార్ట్‌ఫోన్ వినియోగం విపరీతంగా పెరిగిన నేపథ్యంలో, ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రెండు రోజుల పాటు నిరాటంకంగా వాడుకునేలా ఈ ఫోన్ డిజైన్ చేయబడింది. భారీ బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ, ఫోన్ బరువు మరీ ఎక్కువగా ఉండకుండా కంపెనీ జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. దీనికి తోడు సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉండటంతో, గంటల తరబడి ఛార్జింగ్ కోసం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.

ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఇందులో హై-రిజల్యూషన్ కెమెరా సెటప్‌ను అందించారు. నైట్ మోడ్, పోర్ట్రెయిట్, ఏఐ బ్యూటిఫికేషన్ వంటి ఫీచర్లు ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ చేసేవారికి బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఇక పర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వస్తే, లేటెస్ట్ 5G ప్రాసెసర్‌ను ఇందులో వాడారు. మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా హెవీ గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు కూడా ఫోన్ హ్యాంగ్ అవ్వకుండా స్మూత్‌గా రన్ అవుతుంది. ఫాస్ట్ డౌన్‌లోడ్స్, లాగ్-ఫ్రీ స్ట్రీమింగ్ కోసం ఈ 5G కనెక్టివిటీ పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది.

మొత్తానికి టెక్నో పోవా కర్వ్ 2 5G ఒక కంప్లీట్ ప్యాకేజీలా కనిపిస్తోంది. అదిరిపోయే లుక్స్, కళ్లు చెదిరే డిస్‌ప్లే, ఎన్నడూ లేని విధంగా 8000mAh బ్యాటరీతో వస్తున్న ఈ ఫోన్ మార్కెట్‌లో ఉన్న మిడ్-రేంజ్ ఫోన్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడం ఖాయం. దీని ధర కూడా సామాన్యులకు అందుబాటులోనే ఉంటుందని సమాచారం. మీరు ఒకవేళ స్టైల్, పవర్ రెండూ కావాలనుకుంటే, ఖచ్చితంగా ఈ ఫోన్ కోసం వెయిట్ చేయవచ్చు. త్వరలోనే దీని అఫీషియల్ సేల్ డేట్స్, పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు వెల్లడి కానున్నాయి.

