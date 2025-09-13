Tecno Pova 6 Neo 5G: టెక్నో పోవా 6 నియో 5G.. ఆఫర్ అదిరిందిగా.. వెంటనే కొనేస్తారుగా..!
Tecno Pova 6 Neo 5G: భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో కంపెనీల మధ్య పోటీ పెరుగుతోంది మరియు వినియోగదారులు బలమైన ఫీచర్లతో కూడిన ఫోన్లను తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. అటువంటి పరిస్థితిలో, 108MP కెమెరా ఫోన్పై అదనపు డిస్కౌంట్లు, ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉంటే, ఇంకా మంచి విలువను పొందవచ్చు. టెక్నో పోవా 6 నియో 5Gలో కూడా ఇలాంటి అవకాశం అందుబాటులో ఉంది, దీనిని మీరు రూ.10,000 కంటే తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు.
టెక్నో పోవా 6 నియో 5Gలో 108MP సామర్థ్యంతో ప్రాథమిక AI కెమెరా ఉంది. ఈ ఫోన్ అన్ని కంపెనీల నెట్వర్క్లకు 5G కనెక్టివిటీకి మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది 8GB వర్చువల్ RAM మద్దతు సహాయంతో మొత్తం 16GB RAM సామర్థ్యం ప్రయోజనాన్ని అందిస్తోంది. దీనితో పాటు, ఫోన్లో 256GB నిల్వతో అనేక యాప్లను సేవ్ చేయవచ్చు, ఉపయోగించవచ్చు. దీనిపై అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
టెక్నో పోవా 6 నియో 5G ప్రముఖ ఆన్లైన్ షాపింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్లో రూ.11,999 తగ్గింపు ధరకు జాబితా చేయబడింది. ఈ ఫోన్కు రూ. 1000 ఫ్లాట్ కూపన్ డిస్కౌంట్, ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డుల సహాయంతో చెల్లింపు చేస్తే 10 శాతం డైరెక్ట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. దీని తర్వాత కూడా ధర రూ. 9,899గానే ఉంటుంది.
పాత ఫోన్ను మార్చుకుంటే, కస్టమర్లు గరిష్టంగా రూ. 11,350 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ డిస్కౌంట్ పొందచ్చు. దీని విలువ పాత ఫోన్ మోడల్, కండిషన్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు బ్యాంక్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లలో ఒకదాన్ని మాత్రమే పొందవచ్చు. దీనిని అరోరా క్లౌడ్, మిడ్నైట్ షాడో రంగులలో కొనుగోలు చేయవచ్చు.
టెక్నో స్మార్ట్ఫోన్లో 6.7-అంగుళాల HD+ LCD డిస్ప్లే ప్యానెల్ ఉంది. ఇది120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తుంది. శక్తివంతమైన పనితీరు కోసం మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 5G ప్రాసెసర్ అందించారు. దీని వెనుక ప్యానెల్లో 108MP కెమెరా సెటప్, ముందు భాగంలో 8MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉన్నాయి. ప్రత్యేక అధునాతన AI ఫీచర్లతో కూడిన ఈ ఫోన్లో సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ ఉంది. దీని 5000mAh బ్యాటరీ 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.