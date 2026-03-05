Tecno Pop X: టెక్నో పాప్ X లాంచ్.. బడ్జెట్ ధరలో సూపర్ ఫీచర్లు!
Tecno Pop X: బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. పెద్ద బ్యాటరీ, స్టైలిష్ డిజైన్, ఆకట్టుకునే కెమెరాతో వినియోగదారులకు టెక్నో పాప్ X
Tecno Pop X: బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో టెక్నో తనదైన ముద్ర వేస్తోంది. తాజాగా భారత మార్కెట్లోకి టెక్నో పాప్ X మోడల్ను విడుదల చేసింది. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లు కోరుకునే సామాన్య ప్రజల కోసం ఈ ఫోన్ను డిజైన్ చేశారు. చూడటానికి స్టైలిష్గా ఉండటమే కాకుండా పట్టుకోవడానికి కూడా చాలా ప్రీమియం లుక్ ఇస్తుంది.
ఈ ఫోన్లో ప్రధాన ఆకర్షణ దీని 5000mAh బ్యాటరీ. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సాధారణ వాడకంతో రెండు రోజుల పాటు ఛార్జింగ్ వస్తుంది. తరచుగా ఛార్జింగ్ పెట్టే అవసరం లేకుండా ఉండాలని కోరుకునే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక. దీనికి తోడుగా బాక్స్లోనే ఫాస్ట్ ఛార్జర్ కూడా ఇస్తుండటం విశేషం.
సాధారణంగా బడ్జెట్ ఫోన్లలో ఐపీ రేటింగ్ ఉండదు. కానీ టెక్నో పాప్ X లో IP64 రేటింగ్ను అందించారు. దీనివల్ల ఫోన్ మీద నీటి చినుకులు పడినా లేదా దుమ్ము వెళ్లినా ఏమీ కాదు. రోజువారీ వాడకంలో ఎదురయ్యే చిన్న చిన్న ప్రమాదాల నుంచి ఫోన్ సేఫ్గా ఉంటుంది. ఈ ధరలో ఇలాంటి ఫీచర్ రావడం గ్రేట్.
ఈ ఫోన్ పెద్ద స్క్రీన్ కలిగి ఉండటం వల్ల సినిమాలు చూడటానికి లేదా యూట్యూబ్ వీడియోలకి బాగుంటుంది. సాఫ్ట్వేర్ కూడా చాలా క్లీన్గా ఉండటం వల్ల వాడటం సులభం అవుతుంది. చిన్న చిన్న గేమింగ్ పనులు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా చేసుకోవచ్చు. మెమరీ ఆప్షన్లు కూడా యూజర్ల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఉన్నాయి.
మీరు మొదటిసారి స్మార్ట్ఫోన్ కొంటున్నా లేదా ఇంట్లో పెద్దవారికి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలన్నా ఇది మంచి ఛాయిస్. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ వ్యాల్యూ ఇచ్చే ఫోన్ల లిస్టులో టెక్నో పాప్ X కచ్చితంగా ముందుంటుంది. అన్ని రీటైల్ స్టోర్లలో, ఆన్లైన్ వేదికలపై ఇది అందుబాటులోకి రానుంది. బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఫోన్ల కోసం వెతికే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్.