Tecno Pop 9 5G: అమెజాన్ అదిరిపోయే ఆఫర్.. రూ. 7999 5జీ ఫోన్.. 10 వరకే ఛాన్స్..!

Tecno Pop 9 5G: సోనీ AI కెమెరాతో కూడిన గొప్ప స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇప్పుడు అందరి బడ్జెట్‌లో ఉంది. మనం టెక్నో పాప్ 9 5G గురించి మాట్లాడుతున్నాము. కంపెనీ ఈ ఫోన్‌లో 48-మెగాపిక్సెల్ సోనీ AI మెయిన్ కెమెరా అందించారు. 4జీబీ ర్యామ్ (8జీబీ వర్చువల్ ర్యామ్‌తో) 64GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన ఈ ఫోన్ అమెజాన్ ఇండియాలో ఎటువంటి ఆఫర్ లేకుండా రూ. 7999 ధరతో జాబితా చేశారు. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే సెప్టెంబర్ 10 వరకు ఫోన్‌పై రూ. 500 తక్షణ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ కూడా అందిస్తున్నారు.

మీరు ఈ ఫోన్‌ను రూ. 399 వరకు క్యాష్‌బ్యాక్‌తో కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. మీరు ఫోన్‌లో ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌ను కూడా పొందచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్‌లో లభించే డిస్కౌంట్ మీ పాత ఫోన్, బ్రాండ్, కంపెనీ ఎక్స్ఛేంజ్ పాలసీ స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

Tecno Pop 9 5G Features And Specifications

కంపెనీ ఈ ఫోన్‌లో 6.6-అంగుళాల HD+ డిస్‌ప్లేను అందిస్తోంది. ఫోన్‌లో అందించే ఈ డిస్‌ప్లే రిఫ్రెష్ రేట్ 120Hz. ఈ Tecno ఫోన్ 4GB RAM+128GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వేరియంట్‌లలో వస్తుంది. ఫోన్‌లో 4GB వర్చువల్ RAM కూడా ఉంది, ఇది దాని మొత్తం ర్యామ్‌ని 8GB వరకు పెంచుతుంది. ప్రాసెసర్‌గా, ఫోన్‌లో ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్ ఉంది.

ఫోటోగ్రఫీ కోసం, మీరు ఈ ఫోన్‌లో డ్యూయల్ LEDతో 48-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX582 సెన్సార్‌ను పొందుతారు. దీనితో పాటు, కంపెనీ ఫోన్‌లో సెకండరీ AI లెన్స్‌ను కూడా అందిస్తోంది. సెల్ఫీల కోసం 8-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా ఉంది. ఫోన్‌లో అందించిన బ్యాటరీ 5000mAh.

ఈ బ్యాటరీ 18 వాట్ల ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్‌లో, మీరు బయోమెట్రిక్ భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్‌ను చూస్తారు. శక్తివంతమైన ధ్వని కోసం, కంపెనీ ఈ ఫోన్‌లో స్టీరియో స్పీకర్లతో పాటు డాల్బీ అట్మోస్‌ను కూడా అందిస్తోంది. OS గురించి చెప్పాలంటే, ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆధారంగా HiOS 14లో పనిచేస్తుంది.

