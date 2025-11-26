Tata Sierra Launched: టాటా ఐకానిక్ ఎస్యూవీ.. సియెర్రా వచ్చేసింది..!
టాటా మోటార్స్ భారతదేశంలో కొత్త సియెర్రాను విడుదల చేసింది (నవంబర్ 25, 2025). 20 సంవత్సరాల విరామం తర్వాత దీనిని భారత మార్కెట్కు తిరిగి ప్రవేశపెట్టారు.
Tata Sierra Launched: టాటా మోటార్స్ భారతదేశంలో కొత్త సియెర్రాను విడుదల చేసింది (నవంబర్ 25, 2025). 20 సంవత్సరాల విరామం తర్వాత దీనిని భారత మార్కెట్కు తిరిగి ప్రవేశపెట్టారు. ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 11.49 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది, బుకింగ్లు డిసెంబర్ 16, 2025 నుండి ప్రారంభమవుతాయి. డెలివరీలు జనవరి 2026లో ప్రారంభమవుతాయి. కొత్త టాటా సియెర్రా పెట్రోల్, డీజిల్ పవర్ట్రెయిన్ ఎంపికలతో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ తరువాత విడువల అవుతుందని భావిస్తున్నారు.
ఇది పనోరమిక్ సన్రూఫ్, డిజిటల్ డాష్బోర్డ్ , అనేక ప్రీమియం ఫీచర్లతో చాలా స్టైలిష్గా ఉంది. ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, లెవల్ 2 ADAS వంటి అధునాతన ఫీచర్లతో భద్రత కీలకమైన అంశం. ఐకానిక్ డిజైన్, ఆధునిక సాంకేతికత, బలమైన భద్రతా లక్షణాల కోసం చూస్తున్న కొనుగోలుదారులకు ఇది ఉత్తమ ఎంపిక. ఇంటీరియర్లో, టాటా సియెర్రా మూడు డాష్బోర్డ్ డిస్ప్లేల ద్వారా హైలైట్ చేసిన ప్రీమియం క్యాబిన్ ఉంది. నాలుగు-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ ప్రకాశవంతమైన టాటా లోగో, టచ్ కంట్రోల్తో వస్తుంది. 12-స్పీకర్ జేబీఎల్ సౌండ్ సిస్టమ్, సోనిక్ షాఫ్ట్ సౌండ్ బార్, డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్ అందించారు
ఇది మాత్రమే కాకుండా, ఇందులో వైర్లెస్ ఛార్జర్, వెనుక సన్షేడ్లు, పవర్డ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, మరిన్ని ఉన్నాయి. సౌకర్యాన్ని పెంచడానికి, సియెర్రా ఇంటీరియర్ అంతటా సాఫ్ట్-టచ్ ప్యానెల్లు, ఆధునిక, ఉన్నత స్థాయి అనుభూతి కోసం ఫ్లోటింగ్ ఆర్మ్రెస్ట్ను కూడా ఉంది. టాటా సియెర్రా హ్యుందాయ్ క్రెటా, హోండా ఎలివేట్, కియా సెల్టోస్, వోక్స్వ్యాగన్ టైగన్, స్కోడా కుషాక్, మరిన్నింటికి పోటీగా ఉంటుంది. టాటా సియెర్రా మూడు ఇంజన్ ఎంపికలతో వస్తుంది, అవి 1.5-లీటర్ క్రయోజెట్ డీజిల్ ఇంజిన్, పూర్తిగా కొత్త 1.5-లీటర్ TGDi హైపెరియన్, కొత్తగా అభివృద్ధి చేయబడిన 1.5-లీటర్ NA పెట్రోల్ ఇంజిన్.
1.5-లీటర్ క్రయోజెట్ టర్బో డీజిల్ ఇంజిన్ 118 పీఎస్ పవర్, 260 ఎన్ఎమ్ (MT) టార్క్, 280 ఎన్ఎమ్ (AT) పీక్ పవర్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 1.5-లీటర్ NA రెవోట్రాన్ 6-స్పీడ్ MT, 7-స్పీడ్ DCT గేర్బాక్స్ ఎంపికలతో లభిస్తుంది, ఇవి 106 పీఎస్ పవర్, 145 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. చివరగా, 1.5-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ హైపెరియన్ ఇంజిన్ 160 పీఎస్ పవర్, 255 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
భద్రత పరంగా, టాటా సియెర్రా లెవల్ 2 ADAS సూట్తో వస్తుంది, ఇందులో ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, డ్యూయల్ బ్లైండ్ స్పాట్ డిటెక్టర్లు, 21 ఫంక్షన్లతో ESP, మరిన్నో ఉన్నాయి. ఇది కారుకు అత్యాధునిక భద్రతా లక్షణాలను అందించడమే కాకుండా ప్రయాణీకులను సాధ్యమయ్యే ప్రమాదాల నుండి కూడా రక్షిస్తుంది. ఇదే కాకుండా, కొత్త టాటా సియెర్రా 6-ఎయిర్బ్యాగ్లు, సీట్బెల్ట్ యాంకర్ ప్రీ-టెన్షనింగ్, పిల్లల భద్రత కోసం ఐసోఫిక్స్ టెథర్లు, అన్ని ప్రయాణీకులకు 3-పాయింట్ ELR సీట్ బెల్టులు, మరిన్ని వంటి ప్రామాణిక భద్రతా లక్షణాలతో కూడా వస్తుంది. మొత్తంమీద, కొత్త టాటా సియెర్రా ఆకర్షణీయమైన లగ్జరీ ప్యాకేజీతో ప్రారంభించారు.