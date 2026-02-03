WhatsApp: వాట్సాప్, మెటాపై సుప్రీంకోర్టు హెచ్చరిక.. గోప్యత హక్కుతో ఆటలాడొద్దు
WhatsApp: వాట్సాప్, మెటా వినియోగదారుల డేటాను వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించరాదని సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ప్రైవసీ పాలసీలపై కోర్టు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది.
WhatsApp: వాట్సాప్, దాని మాతృసంస్థ మెటా (Meta)పై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. వినియోగదారుల వ్యక్తిగత డేటాను వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించడాన్ని సహించబోమని స్పష్టం చేసింది. దేశ ప్రజల గోప్యత హక్కుతో ఆటలాడలేరని ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ వ్యాఖ్యానించారు.
వాట్సాప్ 2021 ప్రైవసీ పాలసీకి సంబంధించిన కేసులో మెటా, వాట్సాప్ దాఖలు చేసిన అప్పీల్స్పై సుప్రీంకోర్టు విచారణ చేపట్టింది. ఈ పాలసీపై పోటీ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా (CCI) రూ.213.14 కోట్ల జరిమానా విధించగా, ఆ నిర్ణయాన్ని NCLAT కొంతవరకు సమర్థించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ అంశం సుప్రీంకోర్టు ముందుకు వచ్చింది.
విచారణ సందర్భంగా ప్రధాన న్యాయమూర్తి మాట్లాడుతూ, “దేశ ప్రజల గోప్యతతో మీరు ఆడుకోలేరు. ఒక్క డేటా కూడా వాణిజ్యంగా పంచుకోవడానికి మేము అనుమతించం” అని స్పష్టం చేశారు. వాట్సాప్ ప్రైవసీ పాలసీలు సామాన్యులకు అర్థంకాని విధంగా రూపొందిస్తున్నాయని కోర్టు అభిప్రాయపడింది.
వాట్సాప్కు వినియోగదారులకు నిజమైన ఎంపిక లేదని, మార్కెట్లో ఆధిపత్యాన్ని ఉపయోగించుకుని ప్రైవసీ హక్కులను బలహీనపరుస్తోందని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. “ఫలాలు అమ్ముకునే మహిళ, ఇంటి పనివారు మీ పాలసీలను అర్థం చేసుకోగలరా?” అంటూ కోర్టు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది.
వాట్సాప్ తరఫు న్యాయవాదులు సందేశాలు ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్తో రక్షితమని, తాము మెసేజ్లను చదవలేమని వాదించారు. అయితే, వినియోగదారుల ప్రవర్తన, డేటా నమూనాలను వాణిజ్యపరంగా ఉపయోగిస్తున్నారా? అనే అంశాన్ని కోర్టు పరిశీలిస్తామని జస్టిస్ జోయ్మల్య బాగ్చి తెలిపారు.
ఈ కేసులో వాట్సాప్, మెటా తమ డేటా వినియోగ విధానాలపై అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని కోర్టు ఆదేశించింది. అలాగే, ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖను ఈ కేసులో పక్షంగా చేర్చింది. తదుపరి విచారణను వచ్చే వారం సోమవారానికి వాయిదా వేసింది.