Latest Smartwatch: కొత్త సంవత్సరం ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాలని అనుకుంటే సరికొత్త స్మార్ట్‌వాచ్‌తో స్టార్ట్‌ చేయండి. రోజువారీ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే దీని ద్వారా మీరు మీ నడక, నిద్ర, ఇతర కార్యకలాపాలను సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. స్మార్ట్‌వాచ్‌లు కాలక్రమేణా చాలా హైటెక్‌గా మారాయి. ఇప్పుడు SpO2, హార్ట్ రేటింగ్, రక్తపోటు మొదలైనవాటిని కూడా స్మార్ట్‌వాచ్‌లో పర్యవేక్షించవచ్చు. చాలా సార్లు వ్యక్తుల గుండె కొట్టుకోవడం అకస్మాత్తుగా పెరుగుతుంది. వారికి దాని గురించి తెలియదు ఇది కొన్నిసార్లు గుండెపోటుకు దారితీస్తుంది. అందువల్ల ఈ రోజు కొన్ని స్మార్ట్‌వాచ్‌ల గురించి తెలుసుకుందాం.



Fire-Bolt Talk 2 Pro



ఈ ఫైర్ బోల్ట్ స్మార్ట్ వాచ్ అసలు ధర రూ. 14,999. దీనిని మీరు 88 శాతం తగ్గింపుతో రూ.1799కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. Fire-Boltt Talk 2 Proలో మీరు 123 స్పోర్ట్స్ మోడ్, హార్ట్ రేటింగ్, బ్లడ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్, స్లీప్ మానిటర్ వంటి ఫీచర్‌లను పొందుతారు.

Fastrack is the new Limitless FS1



ఫాస్ట్రాక్ స్పోర్ట్స్ వస్తువులకు పేరు పొందింది. ఈ కంపెనీ స్మార్ట్‌వాచ్‌ను కూడా విడుదల చేసింది. ఈ వాచ్‌ 1.95 అంగుళాల హోరిజోన్ కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లే, బ్లూటూత్ కాలింగ్, 150 కంటే ఎక్కువ వాచ్ ఫేస్‌లు, 5 రోజుల వరకు ఉండే బ్యాటరీ లైఫ్ లభిస్తాయి. ఫాస్ట్రాక్ నుంచి ఈ స్మార్ట్ వాచ్ ధర రూ. 4,495 గా నిర్ణయించారు. అయితే 60 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ. 1799కే లభిస్తుంది.

బోట్ వేవ్



బోట్ స్మార్ట్ వాచ్ ధర రూ. 7,990గా నిర్ణయించారు. దీనిని మీరు 79 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ. 1699కే కొనుగోలు చేయవచ్చు. బోట్ నుంచి వచ్చిన ఈ స్మార్ట్ వాచ్ 1.68 అంగుళాల HD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 550 నిట్‌ల గరిష్ట ప్రకాశంతో వస్తుంది. ఈ స్మార్ట్‌వాచ్‌లో 150+ వాచ్ ఫేస్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ వాచ్ మల్టీ స్పోర్ట్స్ మోడ్, SpO2, IP68 వాటర్ రెసిస్టెన్స్‌తో వస్తుంది.