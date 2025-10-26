Starlink in India: హైదరాబాద్ సహా 9 నగరాల్లో స్టార్లింక్ శాటిలైట్ స్టేషన్లు!
Starlink in India: అమెరికా బిలియనీర్ ఎలాన్ మస్క్ కంపెనీ స్టార్లింక్ భారతదేశంలో ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది.
Starlink in India: అమెరికా బిలియనీర్ ఎలాన్ మస్క్ కంపెనీ స్టార్లింక్ భారతదేశంలో ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. కంపెనీకి భారతదేశంలో సేవలను అందించడానికి లైసెన్స్ లభించింది. త్వరలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభమవుతాయని భావిస్తున్నారు. తాజా నివేదికల ప్రకారం, స్టార్లింక్ ముంబై, చండీగఢ్, నోయిడా, హైదరాబాద్, కోల్కతా, లక్నో వంటి నగరాల్లో 9 ఉపగ్రహ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇది వినియోగదారులకు హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ను అందించడానికి సహాయపడుతుంది.
భారతదేశంలో తన సేవలను ప్రారంభించడానికి స్టార్లింక్ ఇప్పటికే గ్రౌండ్ వర్క్ ప్రారంభించింది. మీడియా నివేదికల ప్రకారం, కంపెనీ తన Gen-1 కన్స్టలేషన్ కోసం 600 Gbps సామర్థ్యం కోసం దరఖాస్తు చేసింది. టెలికమ్యూనికేషన్స్ విభాగం స్టార్లింక్కు భద్రతా ప్రమాణాలను ధృవీకరించడానికి తాత్కాలిక స్పెక్ట్రమ్ను ఇచ్చిందని తెలిసిందే. దీని సహాయంతో, కంపెనీ ఫిక్స్డ్ శాటిలైట్ సర్వీస్ డెమో కోసం 100 యూజర్ టెర్మినల్స్ను దిగుమతి చేసుకోగలుగుతుంది.
భారతదేశంలో తన సేవలను అందించడానికి స్టార్లింక్ కఠినమైన నిబంధనలను పాటించాలి. కంపెనీ తన స్టేషన్లను నిర్వహించడానికి విదేశీ సాంకేతిక నిపుణులను తీసుకురావాలని ప్రతిపాదించింది, అయితే హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి కంపెనీకి భద్రతా అనుమతి వచ్చే వరకు, భారతీయ పౌరులు మాత్రమే ఈ స్టేషన్లను నిర్వహిస్తారని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అదేవిధంగా, ట్రయల్ దశలో, స్టర్లింక్ సాధారణ ప్రజలకు తన సేవలను అందించలేరు. ట్రయల్ సమయంలో ఉత్పత్తి చేసిన డేటా భారతదేశంలోనే సురక్షితంగా నిల్వ చేస్తారు. అదనంగా, స్టార్లింక్ ప్రతి 15 రోజులకు ఒక నివేదికను టెలికమ్యూనికేషన్స్ విభాగానికి సమర్పించాలి. ఇందులో స్టేషన్ లొకేషన్, యూజర్ టెర్మినల్స్, వినియోగదారుల నిర్దిష్ట స్థానంతో సహా మొత్తం సమాచారం ఉండాలి.