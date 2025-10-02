Snapchat Memories: 5GB పైగా డేటా ఉంచే యూజర్లకు చార్జ్ విధించనుంది
Snapchat తన Memories ఫీచర్లో 5GB కంటే ఎక్కువ ఫోటోలు, వీడియోలను నిల్వ చేసుకునే యూజర్లకు చార్జ్ చేయనుంది.
Snapchat తన “Memories” లక్షణంలో 5GB కంటే ఎక్కువ ఫోటోలు, వీడియోలను నిల్వ చేసుకునే యూజర్లకు చార్జ్ విధించనుంది. 2016 లో ఈ లక్షణం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి పెద్ద ఫోటో, వీడియో సేకరణలు ఉన్నవారే ప్రధానంగా ప్రభావితులవుతారు.
చార్జింగ్ వివరాలు
Snapchat ఈ కొత్త విధానాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తోంది. 100GB నిల్వ కోసం నెలకు $1.99 చెల్లించాలి, 250GB నిల్వ కోసం Snapchat+ ప్లాన్ నెలకు $3.99 గా ఉంటుంది. 5GB పరిమితిని మించిన యూజర్లు 12 నెలల తాత్కాలిక నిల్వ పొందుతారు. ఆ తర్వాత వారు చార్జ్ చెల్లించాలా లేదా డేటాను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలా అనే నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
Memories లక్షణ విశేషాలు
Snapchat ప్రకారం, ఇప్పటివరకు ఒక ట్రిలియన్లకు పైగా Memories సేవ్ చేయబడ్డాయి. ఈ లక్షణం ద్వారా 24 గంటల్లో అదృశ్యమయ్యే పోస్ట్లను సేవ్ చేసి, కావలసినప్పుడు పునరావృతం చేయవచ్చు. చార్జ్ విధించే విధానం ద్వారా Snapchat Memories లక్షణంలో పెట్టుబడి పెంచి, సేవలను మరింత మెరుగుపరచడమే లక్ష్యం.
Snapchat తెలిపింది: “ఈ మార్పులు Memories లక్షణాన్ని మొత్తం యూజర్ కమ్యూనిటీ కోసం మెరుగుపరచడానికి సహాయపడతాయి. ఉచిత నిల్వ నుండి చార్జ్ విధించిన నిల్వకు మారడం సులభం కాదు, కానీ ఎక్కువ డేటా వాడే యూజర్లకు దీని విలువ ఉంటుంది.”
ప్రధాన ప్రభావం
కంపెనీ తెలిపినట్లే, ఎక్కువ మంది యూజర్లకు ప్రభావం ఉండదు, ఎందుకంటే వారి ఎక్కువ మంది 5GB కన్నా తక్కువ డేటాను మాత్రమే Memoriesలో నిల్వ చేసుకున్నారు. అయితే కొంతమంది యూజర్లు పాత ఫోటోలు, వీడియోలను ఏళ్లుగా సేవ్ చేసుకుని ఉన్నందున, వారిపై ఎక్కువ ఖర్చు రావచ్చని విమర్శలు వచ్చాయి. కొందరు Snapchat ను “అసమానంగా” వ్యవహరిస్తోందని, లాభపరిచే విధంగా ఉందని విమర్శిస్తున్నారు.
చార్జ్ విధించే పరిధి విస్తరణ
Snap ఇప్పటికే “Lens+” సబ్స్క్రిప్షన్ నెలకు $9 ప్రారంభించింది. ఇది కంపెనీ చార్జ్ సర్వీసుల విస్తరణలో మరో సూచిక.
నిపుణుల అభిప్రాయం
Battenhall సలహా సంస్థ అధ్యక్షుడు Drew Benvie ప్రకారం, “సోషల్ మీడియా వేదికల్లో నిల్వ కోసం చార్జ్ విధించడం అనివార్యం. Posting తక్కువ అయినా, Save ఎక్కువ చేసుకునే యుగంలో ఇది మైనపరిణతి. ఇది మెసేజింగ్ మరియు సోషల్ మీడియా వేదికల అభివృద్ధి.”