Smartphone Battery 'లైఫ్' పెరగాలా? వెంటనే ఈ 5 సెట్టింగ్స్ మార్చుకోండి!
మీ స్మార్ట్ఫోన్ బ్యాటరీ త్వరగా అయిపోతుందా? బ్యాటరీ బ్యాకప్ను పెంచుకోవడానికి టాప్ 5 సెట్టింగ్స్ మరియు టిప్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. బ్రైట్నెస్, బ్యాక్గ్రౌండ్ యాప్స్ నియంత్రణతో ఛార్జింగ్ సేవ్ చేసుకోండి.
చాలామంది బ్యాటరీ త్వరగా అయిపోవడానికి ఫోన్ సమస్య అనుకుంటారు. కానీ మనం చేసే కొన్ని పొరపాట్లు, ఫోన్ సెట్టింగ్స్ వల్ల బ్యాటరీ వేగంగా ఖర్చవుతుంది. ఆ సమస్యను అధిగమించే చిట్కాలు ఇవే:
1. బ్యాక్గ్రౌండ్ యాప్స్ చెక్ చేయండి
మనం వాడకపోయినా కొన్ని యాప్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవుతూ బ్యాటరీని తాగేస్తాయి.
చిట్కా: సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లి 'Battery Usage' చెక్ చేయండి. ఏ యాప్ ఎక్కువ పవర్ వాడుతుందో చూసి, అవసరం లేని వాటిని 'Force Stop' చేయండి లేదా బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్టివిటీని డిసేబుల్ చేయండి.
2. బ్రైట్నెస్ & డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్
ఫోన్ స్క్రీన్ ఎంత వెలుతురుగా ఉంటే అంత ఎక్కువ బ్యాటరీ ఖర్చవుతుంది.
చిట్కా: 'Auto Brightness' ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి. దీనివల్ల వెలుతురును బట్టి స్క్రీన్ బ్రైట్నెస్ మారుతుంది. అలాగే వీలైనంత వరకు Dark Mode వాడటం వల్ల (ముఖ్యంగా AMOLED స్క్రీన్ ఫోన్లలో) బ్యాటరీ చాలా ఆదా అవుతుంది.
3. అనవసరమైన కనెక్టివిటీ ఆపండి
బ్లూటూత్, వైఫై, మరియు ముఖ్యంగా GPS (Location) ఆన్లో ఉంటే ఫోన్ నిరంతరం సిగ్నల్స్ కోసం వెతుకుతూనే ఉంటుంది.
చిట్కా: గూగుల్ మ్యాప్స్ వంటివి వాడనప్పుడు లొకేషన్ను ఆఫ్ చేయండి. బ్లూటూత్, హాట్స్పాట్ అవసరం లేనప్పుడు ఆఫ్లో ఉంచండి.
4. నోటిఫికేషన్లు పరిమితం చేయండి
ప్రతి చిన్న యాప్ నుంచి నోటిఫికేషన్లు రావడం వల్ల స్క్రీన్ మాటిమాటికీ వెలుగుతుంది. ఇది బ్యాటరీపై భారం పడేలా చేస్తుంది.
చిట్కా: సోషల్ మీడియా, ఈమెయిల్ వంటి అవసరమైన యాప్స్ మినహా మిగిలిన వాటి నోటిఫికేషన్లను 'Block' లేదా 'Silent' చేయండి.
5. వాల్పేపర్లు & విడ్జెట్స్
చాలామంది స్క్రీన్పై రంగురంగుల 'Live Wallpapers' పెట్టుకుంటారు. ఇవి చూడటానికి బాగున్నా బ్యాటరీని విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తాయి.
చిట్కా: స్టాటిక్ (స్థిరంగా ఉండే) వాల్పేపర్లను వాడండి. స్క్రీన్పై ఎక్కువ విడ్జెట్స్ (Widgets) లేకుండా చూసుకోండి.
క్విక్ టిప్స్ (Quick Tips):
ఫోన్లో ఎప్పుడూ Battery Saver లేదా Power Saving Mode ఆన్ చేసుకుంటే బ్యాటరీ లైఫ్ పెరుగుతుంది.
అవసరమైతే తప్ప వైబ్రేషన్ మోడ్ను వాడకండి, రింగ్టోన్ కంటే వైబ్రేషన్కు ఎక్కువ పవర్ అవసరం.
యాప్స్ను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ ఉండండి.