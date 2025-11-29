Samsung Triple Foldable Phone: శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే?
Samsung Triple Foldable Phone: శాంసంగ్ తన ట్రైఫోల్డ్ ఫోన్ను త్వరలో లాంచ్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. వచ్చే ఏడాది ప్రథమార్థంలో దీనిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా లాంచ్ చేయవచ్చు. గతంలో, దక్షిణ కొరియా కంపెనీ ఆసియా-పసిఫిక్ ఆర్థిక సహకార (APEC) సమ్మిట్లో తన గెలాక్సీ Z ట్రైఫోల్డ్ను ఆవిష్కరిస్తుందని నివేదికలు సూచించాయి. శాంసంగ్ ట్రిపుల్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్కు సంబంధించి కొత్త లీక్ వెలువడింది, దాని సంభావ్య ధరను వెల్లడిస్తుంది. దీని ధర ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్ ధర పరిధిలో లేదా అంతకంటే తక్కువ ఉండవచ్చు.
దక్షిణ కొరియా కంపెనీ రాబోయే ఫోన్ గురించి బ్లాగర్ yeux1122 సమాచారాన్ని పంచుకున్నారు. శాంసంగ్ ట్రైఫోల్డ్ ఫోన్ ధర దాదాపు KRW 3.6 మిలియన్లు లేదా దాదాపు రూ.2.25 లక్షలు ఉండవచ్చు. మునుపటి లీక్లు దీని ధర KRW 4.4 మిలియన్లు లేదా దాదాపు రూ.2.5 లక్షలు ఉండవచ్చని సూచించాయి.
శాంసంగ్ ప్రారంభంలో ఈ ఫోన్ను దక్షిణ కొరియా, చైనా, సింగపూర్, తైవాన్, UAEలలో పరిచయం చేస్తుంది. కంపెనీ మొదటి దశలో 20,000 నుండి 30,000 యూనిట్లను మాత్రమే ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఉత్పత్తిని తరువాత విస్తరించవచ్చు. అయితే, కంపెనీ దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి అధికారిక సమాచారాన్ని పంచుకోలేదు.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ట్రై ఫోల్డ్ ఫీచర్ల గురించి మాట్లాడుతూ, ఇది Qualcomm Snapdragon 8 Elite ప్రాసెసర్తో రావచ్చు. ఇది 16GB RA, 1TB నిల్వకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ మూడు రెట్లు Samsung ఫోన్ 9.96-అంగుళాల ఫోల్డబుల్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 6.54-అంగుళాల కవర్ డిస్ప్లేతో కూడా రావచ్చు. కవర్ డిస్ప్లే గరిష్ట ప్రకాశం 2600 nits వరకు చేరుకోవచ్చు.ఈ ఫోన్ 200MP కెమెరా మరియు 5437mAh బ్యాటరీతో అందించబడుతుంది. ఈ Samsung ఫోన్ Android 16 ఆధారంగా OneUI 8తో రావచ్చు. ఇది గత సంవత్సరం చైనీస్ బ్రాండ్ ప్రవేశపెట్టిన Huawei Mate XT సిరీస్తో నేరుగా పోటీపడుతుంది.