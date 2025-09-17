Amazon Deals: ఈ అద్భుతమైన శామ్సంగ్ స్మార్ట్ఫోన్లు.. రూ. 7500 కంటే తక్కువ ధరకే..!
Amazon Deals: మీరు శాంసంగ్ నుండి బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఫోన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే అమెజాన్ గ్రేడ్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్కి ముందు ప్రత్యక్ష ప్రసారం అయిన పండుగ డీల్స్లో మీ కోసం రెండు గొప్ప ఎంపికలు ఉన్నాయి. మేము కంపెనీ Galaxy M సిరీస్లోని రెండు ప్రసిద్ధ ఫోన్ల గురించి మాట్లాడుతున్నాము - Samsung Galaxy M05,Samsung Galaxy M06 5G. శాంసంగ్ ఈ రెండు ఫోన్ల ధర రూ. 7500 కంటే తక్కువ. మీరు ఈ పరికరాలను క్యాష్బ్యాక్తో కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. వీటిపై ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందింస్తున్నారు. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లో లభించే డిస్కౌంట్ మీ పాత ఫోన్, బ్రాండ్, కంపెనీ ఎక్స్ఛేంజ్ పాలసీ స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం
Samsung Galaxy M05
4GB RAM+64GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన ఈ ఫోన్ అమెజాన్ ఇండియాలో రూ. 6249 ధరకు అందుబాటులో ఉంది. 312 రూపాయల వరకు క్యాష్బ్యాక్తో మీరు దీన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లో ఫోన్ ధరను రూ.5,900 వరకు తగ్గించవచ్చు. ఫీచర్ల గురించి చెప్పాలంటే, కంపెనీ ఫోన్లో ర్యామ్ ప్లస్ ఫీచర్తో 8జీబీ వరకు ర్యామ్ అందిస్తోంది. దీనిలో, మీరు 6.7-అంగుళాల HD + డిస్ప్లేను పొందుతారు. ఫోన్ మెయిన్ కెమెరా 50 మెగాపిక్సెల్లు. ఫోన్లో అందించిన బ్యాటరీ 5000mAh, ఇది 25 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. OS గురించి చెప్పాలంటే, ఈ శాంసంగ్ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆధారంగా OneUI కోర్ 6.0లో పనిచేస్తుంది.
Samsung Galaxy M06 5G
4GB RAM+64GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన ఈ ఫోన్ అమెజాన్లో రూ.7499 ధరకు లభిస్తుంది. సేల్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై రూ.374 వరకు క్యాష్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లో, ఈ ఫోన్ రూ. 7100 వరకు చౌకగా లభిస్తుంది. ఫోన్ ఫీచర్ల గురించి మాట్లాడుకుంటే, దీనిలో మీరు HD + రిజల్యూషన్తో 6.7-అంగుళాల డిస్ప్లేను పొందుతారు. ఈ డిస్ప్లే 800 నిట్ల వరకు గరిష్ట బ్రైట్నెస్ స్థాయిని సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ప్రాసెసర్గా కంపెనీ ఫోన్లో డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్ను అందిస్తోంది. ఫోన్ మెయిన్ కెమెరా 50 మెగాపిక్సెల్లు. అదే సమయంలో, మీరు సెల్ఫీ కోసం 8-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను పొందుతారు. ఈ ఫోన్ 5000mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఈ బ్యాటరీ 25 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. బయోమెట్రిక్ భద్రత కోసం, మీరు ఈ ఫోన్లో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను చూస్తారు.