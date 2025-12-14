Samsung: ధరల హెచ్చరిక.. శాంసంగ్ స్మార్ట్ఫోన్లు మరింత ఖరీదైనవి కానున్నాయి..!
Samsung: శాంసంగ్ స్మార్ట్ఫోన్లు మరింత ఖరీదైనవి కానున్నాయి! కంపెనీ త్వరలో తన గెలాక్సీ ఎ సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్ల ధరలను పెంచవచ్చు. ఈ మార్పు వచ్చే వారంలోనే కనిపించవచ్చు. డిసెంబర్ 15 నుండి కంపెనీ గెలాక్సీ ఎ సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్ల ధరలు పెరగవచ్చని ఒక ప్రముఖ టిప్స్టర్ వెల్లడించారు. వచ్చే నెలలో గెలాక్సీ ఎ సిరీస్లో కొత్త మోడళ్లను ప్రవేశపెట్టనుంది కంపెనీ. కానీ లాంచ్కు ముందు పాత మోడళ్ల ధరలు తగ్గడానికి బదులుగా ఎందుకు పెరుగుతున్నాయనే నివేదికలు? కారణం తెలుసుకుందాం.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎ స్మార్ట్ఫోన్ల ధరలు పెరగబోతున్నాయి. కంపెనీ ఎ సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లు రూ.1,000 నుండి రూ.2,000 వరకు ఖరీదైనవి కానున్నాయి. డిసెంబర్ 15 సోమవారం నుండి శాంసంగ్ ఎ సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లు మరింత ఖరీదైనవి కానున్నాయని ప్రముఖ టిప్స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ వెల్లడించారు. టిప్స్టర్ను నమ్ముకుంటే, గెలాక్సీ ఎ56 ఫోన్ ధర రూ.2,000 పెరుగుతుంది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎ సిరీస్లోని కొత్త స్మార్ట్ఫోన్లను వచ్చే నెలలో ప్రవేశపెట్టవచ్చు. వీటిలో గెలాక్సీ ఎ37, గెలాక్సీ ఎ57 వంటి మోడళ్లు ఉండవచ్చు. కంపెనీలు సాధారణంగా కొత్త మోడళ్లను ప్రారంభించే ముందు పాత మోడళ్ల ధరలను తగ్గిస్తాయి. అయితే, శాంసంగ్ ఈ ట్రెండ్ను అధిగమించి పాత మోడళ్ల ధరలను పెంచుతోంది. కారణం ఏమిటి?
వాస్తవానికి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా మెమరీ చిప్ కొరత ఉంది. ఇటీవలి నివేదికలో, రాబోయే స్మార్ట్ఫోన్ మోడల్లు త్వరలో మునుపటి కంటే ఎక్కువ ధరలకు ప్రారంభించబడతాయని మేము మీకు తెలియజేసాము ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మెమరీ చిప్ల సరఫరా కొరతను ఎదుర్కొంటోంది, కంపెనీలకు ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి. ఇది స్మార్ట్ఫోన్ల ధరపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపబోతోంది.
ఆగస్టు 2025 నుండి చిప్స్ మరియు మెమరీ కాంపోనెంట్ల ధరలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయని నివేదిక పేర్కొంది. ఇంకా, మెమరీ సరఫరాలో నిరంతర కొరత పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చుతోంది. AI రాకతో మెమరీ చిప్ల కొరత మరింత తీవ్రమైంది. హై-బ్యాండ్విడ్త్ మెమరీ, DDR5 DRAM లను AI డేటా సెంటర్లలో ఉపయోగిస్తున్నారు, ఇవి ఇప్పుడు కొరతగా ఉన్నాయి.
టెక్ దిగ్గజాలు తమ AI మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయడంలో భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు, దీనివల్ల స్మార్ట్ఫోన్ తయారీదారులు తమ మొబైల్ ఫోన్లు, ఇతర పరికరాల కోసం తగినంత పరిమాణంలో మెమరీ చిప్లను సేకరించడం కష్టతరం అవుతుంది. 2026 చివరి వరకు చిప్, మెమరీ ధరలు ఎక్కువగా ఉంటాయని అంచనా వేయబడింది, ఇది రాబోయే స్మార్ట్ఫోన్ మోడళ్ల ధరలను పెంచడానికి దారితీస్తుంది.