  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Samsung Galaxy A57: శామ్సంగ్ గెలాక్సీ A సిరీస్.. ధరలు పెరగబోతున్నాయా?

Samsung Galaxy A57: శామ్సంగ్ గెలాక్సీ A సిరీస్.. ధరలు పెరగబోతున్నాయా?
x

Samsung Galaxy A57: శామ్సంగ్ గెలాక్సీ A సిరీస్.. ధరలు పెరగబోతున్నాయా?

Highlights

Samsung Galaxy A57: శామ్‌సంగ్ గెలాక్సీ A సిరీస్‌లో కీలక మార్పులు.. కొత్త ఫీచర్లు, అప్‌గ్రేడ్‌లతో గెలాక్సీ A57 ధర పెరగొచ్చని మార్కెట్‌లో చర్చ.

Samsung Galaxy A57: శామ్సంగ్ నుంచి రాబోయే కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్లు గెలాక్సీ A57, గెలాక్సీ A37 ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. శామ్సంగ్ A సిరీస్ ఫోన్లు ఇండియాలో చాలా పాపులర్. మిడ్ రేంజ్ బడ్జెట్‌లో ప్రీమియం ఫీచర్లు ఇస్తారనే నమ్మకం యూజర్లలో ఉంది. అయితే ఈసారి ధరల పెంపు వార్త అభిమానులను కొంచెం నిరాశకు గురి చేస్తోంది.

చిప్ సెట్స్ ధరలు పెరగడం, గ్లోబల్ మార్కెట్ పరిస్థితుల వల్ల శామ్సంగ్ ఈ నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఈ కొత్త మోడళ్లలో హై-ఎండ్ కెమెరాలు మరియు మెరుగైన డిస్ప్లే టెక్నాలజీ వాడుతున్నారట. ఫీచర్లు పెరిగితే సహజంగానే ధర కూడా పెరుగుతుంది. అయినా శామ్సంగ్ బ్రాండ్ వాల్యూ కోసం కొనేవారు చాలా మంది ఉన్నారు.

గెలాక్సీ A57లో అద్భుతమైన ఏఐ (AI) ఫీచర్లు ప్రవేశపెట్టే ఛాన్స్ ఉంది. ఇప్పటికే శామ్సంగ్ తన ఎస్ సిరీస్ ఫోన్లలో ఏఐని సక్సెస్ చేసింది. అదే టెక్నాలజీని ఇప్పుడు ఏ సిరీస్ కి కూడా తీసుకురావాలని చూస్తోంది. డిజైన్ పరంగా కూడా మరింత స్లిమ్‌గా, స్టైలిష్‌గా ఈ ఫోన్లు ఉండబోతున్నాయి. సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్స్ విషయంలో కూడా శామ్సంగ్ ముందుంటుంది.

చైనీస్ బ్రాండ్ల నుంచి గట్టి పోటీ ఉన్నప్పటికీ శామ్సంగ్ తన క్వాలిటీతో నిలబడుతోంది. ధరలు పెరిగితే ఇతర బ్రాండ్ల వైపు జనం మళ్లే ప్రమాదం ఉందని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అయితే శామ్సంగ్ ఇచ్చే సెక్యూరిటీ మరియు సాఫ్ట్‌వేర్ అనుభవం మరే ఇతర బ్రాండ్‌లో ఉండదు. అందుకే ధర పెరిగినా సేల్స్ బాగుంటాయని కంపెనీ ఆశిస్తోంది.

మీరు శామ్సంగ్ ఫోన్ కొనాలనుకుంటే ప్రస్తుత మోడల్స్ కొనేయడం ఉత్తమం. లేదా కొత్తవి వచ్చే వరకు వేచి చూసి అప్పుడు నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. అధికారికంగా శామ్సంగ్ నుంచి ప్రకటన వచ్చే వరకు ఇవి కేవలం అంచనాలు మాత్రమే. ఏది ఏమైనా క్వాలిటీ కావాలనుకునే వారికి శామ్సంగ్ ఎప్పుడూ ఫస్ట్ ఛాయిస్ ఉంటుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick