Samsung Galaxy Z TriFold: శాంసంగ్ మొట్టమొదటి ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్.. లీక్స్ చూస్తే పరేషాన్..!
శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ట్రై ఫోల్డ్ గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 7 కంటే చాలా పెద్ద బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
Samsung Galaxy Z TriFold: శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ట్రై ఫోల్డ్ గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 7 కంటే చాలా పెద్ద బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఈ సమాచారం లీక్ అయింది. డిస్ప్లే పరిమాణం, పీక్ బ్రైట్నెస్ స్థాయి, చిప్సెట్, ప్రతి లీఫ్ మందం వంటి హ్యాండ్సెట్ అనేక కీలక లక్షణాలను ఒక టిప్స్టర్ పంచుకున్నారు. దక్షిణ కొరియా స్మార్ట్ఫోన్ తయారీదారు మొట్టమొదటి ట్రిపుల్-ఫోల్డింగ్ స్మార్ట్ఫోన్గా ఈ ఫోన్ వచ్చే నెలలో లాంచ్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు. గెలాక్సీ Z TriFold ను ఆసియా-పసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ 2025 ఈవెంట్లో మొదటిసారి ప్రదర్శించారు, దీని డిజైన్ గురించి సూచన ఇచ్చారు. ఇప్పటివరకు మార్కెట్లో Huawei ట్రైఫోల్డ్ ఫోన్లు మాత్రమే వాణిజ్యపరంగా అందుబాటులో ఉంటుంది.
లీక్స్ ట్రిపుల్-ఫోల్డింగ్ స్మార్ట్ఫోన్ కొన్ని స్పెసిఫికేషన్లను పంచుకున్నాయి. ఈ హ్యాండ్సెట్ Samsung Galaxy Z TriFoldగా మార్కెట్ చేయబడుతుందని లీకర్ పేర్కొన్నాడు, ఇది మునుపటి నివేదికలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఇంకా, ఫోన్ పేర్కొనబడని క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ చిప్సెట్ను కలిగి ఉంటుందని చెప్పబడింది. ఇది 5,437mAh బ్యాటరీతో కూడా రావచ్చు.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ట్రైఫోల్డ్ వెనుక భాగంలో 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను కలిగి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇది 2,600 నిట్ల గరిష్ట ప్రకాశంతో 6.5-అంగుళాల ఔటర్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉండవచ్చు. లోపలి భాగంలో, ఇది 1,600 నిట్ల గరిష్ట ప్రకాశంతో 10-అంగుళాల స్క్రీన్ను కలిగి ఉండవచ్చు. ఇంకా, దాని ఆకులలో ఒకటి 3.9mm మందం కలిగి ఉండవచ్చు, మిగిలిన రెండు వరుసగా 4mm, 4.2mm మందం కలిగి ఉండవచ్చు. నిజమైతే, ఇది శాంసంగ్ ప్రస్తుత ఫ్లాగ్షిప్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్, Galaxy Z Fold 7 కంటే సన్నగా ఉంటుంది, ఇది విప్పినప్పుడు 4.2mm మందం కొలుస్తుంది.
దక్షిణ కొరియా టెక్ దిగ్గజం Samsung Galaxy Z TriFold డిసెంబర్ 5న లాంచ్ అవుతుందని నివేదించిన ఒక రోజు తర్వాత ఈ నివేదిక వచ్చింది. హ్యాండ్సెట్ సాంకేతిక లక్షణాలు, ధర వివరాలు ప్రత్యేక లాంచ్ ఈవెంట్లో వెల్లడి కానున్నాయి. అయితే, గెలాక్సీ Z ట్రైఫోల్డ్ అనేక ఫీచర్లు ఇప్పటికే ఆన్లైన్లో కనిపించాయి. ఇటీవలి లీక్లకు విరుద్ధంగా, ఈ ఫోన్ 5,600mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండవచ్చని నివేదిక పేర్కొంది, ఇది గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 7 4,400mAh బ్యాటరీ కంటే పెద్దది. ఈ ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ 25W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, ఫాస్ట్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ 2.0, వైర్లెస్ పవర్షేర్ను కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.
నివేదికల ప్రకారం, Samsung Galaxy Z ట్రైఫోల్డ్ ధర KRW 4.4 మిలియన్లు (సుమారు రూ. 266,000) ఉంటుంది. టెక్ దిగ్గజం ప్రారంభంలో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 20,000 నుండి 30,000 యూనిట్లను మాత్రమే రవాణా చేయాలని యోచిస్తోంది. అమ్మకాలపై దృష్టి పెట్టడానికి బదులుగా, Samsung Galaxy Z ట్రైఫోల్డ్ను ప్రారంభించడం ద్వారా దాని సాంకేతిక సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది, ప్రీమియం ఫోన్ విభాగంలో దాని స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.