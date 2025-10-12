Samsung Galaxy Z Fold 6: శామ్సంగ్ గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 6పై ఫ్లాట్ రూ.61,000 తగ్గింపు – అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్!
Samsung Galaxy Z Fold6: రూ.1.65 లక్షల ప్రీమియం ఫోల్డబుల్ ఫోన్.. ఏకంగా రూ.63 వేలు తగ్గింది! తక్కువ ధరకే కొనేయండి!
Samsung Galaxy Z Fold6: పండుగ సీజన్ను పురస్కరించుకుని అమెజాన్ నిర్వహిస్తున్న 'గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ 2025' సేల్లో ఆకర్షణీయమైన డీల్స్తో వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈసారి స్మార్ట్ఫోన్ విభాగంలో వచ్చిన డీల్స్ అన్నీటిలోకి, శామ్సంగ్ గెలాక్సీ జెడ్ ఫోల్డ్ 6 (Samsung Galaxy Z Fold 6) పై ప్రకటించిన తగ్గింపు అతిపెద్ద ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ అత్యంత ఖరీదైన ఫోల్డబుల్ ఫోన్ ధర ఏకంగా రూ.63,000 వరకు తగ్గింది.
డీల్ వివరాలు ఇవే!
ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలనుకునే వారికి ఇది నిజంగా 'బంగారం' లాంటి అవకాశం.
నిజమైన ధర: భారతదేశంలో శామ్సంగ్ గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 6 ప్రారంభ ధర రూ.1,64,999.
సేల్ ధర: అమెజాన్ సేల్లో ఈ ఫోన్ ధరను ఏకంగా రూ.1,03,999గా జాబితా చేశారు. అంటే, సంస్థ ఏకంగా రూ.61,000 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తోంది.
బ్యాంక్ ఆఫర్: దీనికి తోడు, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుతో ఈఎంఐ లావాదేవీలపై అదనంగా రూ.2,000 తగ్గింపు పొందవచ్చు.
మొత్తం తగ్గింపు: ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్, బ్యాంక్ ఆఫర్ కలుపుకుంటే మొత్తం రూ.63,000 తగ్గింపు లభిస్తుంది.
ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్: మీ పాత స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేస్తే, దాని కండిషన్ను బట్టి అదనంగా రూ.44,050 వరకు విలువ పొందవచ్చు.
రూ.లక్షన్నర పైగా ధర ఉన్న ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ను ఇంత తక్కువ ధరకు కొనేందుకు ఇదే సరైన సమయమని టెక్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
అసలు ఫీచర్లు ఇవే..
శామ్సంగ్ గెలాక్సీ జెడ్ ఫోల్డ్ 6 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు అత్యంత అత్యాధునికంగా ఉన్నాయి.
డిస్ప్లే: ఇది 6.3-అంగుళాల AMOLED కవర్ డిస్ప్లే, 7.6-అంగుళాల అతి పెద్ద అంతర్గత AMOLED స్క్రీన్ కలిగి ఉంటుంది. రెండూ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తాయి.
ప్రాసెసర్: స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 3 (Snapdragon 8 Gen 3) చిప్సెట్తో పనిచేసే ఈ ఫోన్, 12జీబీ ర్యామ్, 512జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో అందుబాటులో ఉంది.
బ్యాటరీ: 4,400mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది, ఇది 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కెమెరాలు: వెనుక భాగంలో 50MP ప్రధాన సెన్సార్, 12MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్, 10MP టెలిఫోటో లెన్స్తో కూడిన ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ముందు భాగంలో 10MP, 4MP కెమెరాలు ఉన్నాయి.