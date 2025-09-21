Samsung Galaxy Z Fold 6: అమెజాన్ సేల్.. ఫోన్పై రూ.54 వేలు డిస్కౌంట్..!
Samsung Galaxy Z Fold 6: అమెజాన్ ఇప్పటికే గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ 2025 కోసం సిద్ధం చేసింది. ఈ సేల్ సెప్టెంబర్ 23న ప్రారంభమవుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం లాగే, ప్రజలు అద్భుతమైన ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లను పొందుతారు. ఎలక్ట్రానిక్స్ నుండి గృహోపకరణాలు, ఫ్యాషన్, రోజువారీ వినియోగ వస్తువుల వరకు ప్రతి వర్గంలో ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే, ప్రధాన దృష్టి స్మార్ట్ఫోన్లపై ఉంటుంది. ఈసారి సేల్లో అతిపెద్ద హైలైట్ Samsung Galaxy Z Fold 6, ఇది గణనీయమైన తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఈ సంవత్సరం గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్లో కంపెనీ Samsung Galaxy Z Fold 6పై ఇప్పటివరకు తన అతిపెద్ద ఆఫర్ను ప్రకటించింది. ఫోల్డబుల్ ఫోన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి, ఈ అవకాశం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా నిరూపిస్తుంది. ఈ ఫోన్లో రూ.54,000 వరకు పొదుపు లభిస్తుందని అమెజాన్ ధృవీకరించింది, దీని ధర గణనీయంగా తగ్గి, దానిని మరింత సరసమైనదిగా చేస్తుంది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 6 భారతదేశంలో రూ.1,64,999కి ప్రారంభించారు. కానీ ఇప్పుడు, అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ సమయంలో, ఈ ఫోన్ను కేవలం రూ.1,10,999కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. అంటే కస్టమర్లు మొత్తం రూ. 54,000 ఆదా చేస్తారు.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 6 స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 3 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ఫోన్ 7.6-అంగుళాల ఇన్నర్ డిస్ప్లే, 6.3-అంగుళాల ఔటర్ స్క్రీన్ ఉంది. రెండూ డైనమిక్ AMOLED 2X ప్యానెల్లు, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతు ఇస్తాయి.
కెమెరా సెటప్ గురించి మాట్లాడితే ఇందులో ట్రిపుల్ కెమెరా సిస్టమ్ ఉంది. ఇందులో OIS మద్దతుతో 50MP మెయిన్ కెమెరా, 12MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్, 10MP టెలిఫోటో షూటర్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్ల కోసం 10MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. బ్యాటరీ పరంగా, ఫోన్ 25W ఛార్జింగ్కు మద్దతుతో 4400mAh డ్యూయల్-బ్యాండ్ బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది.