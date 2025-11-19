Samsung Galaxy Z Fold 6: ప్రీమియం ఫోల్డబుల్ 5G ఫోన్.. రూ. 55వేలు డిస్కౌంట్..!

  • Menu
Samsung Galaxy Z Fold 6: మీరు మీ రెగ్యులర్ ఫోన్ తో బోర్ కొట్టి ఫోల్డబుల్ ఫోన్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారా? అలా అయితే, అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ రెండూ మీకు గొప్ప ఆఫర్‌ను అందిస్తున్నాయి. Samsung Galaxy Z Fold 6 ప్రస్తుతం దాని లాంచ్ ధర కంటే చాలా తక్కువ ధరకు అందుబాటులో ఉంది. కంపెనీ ఈ పరికరాన్ని భారతదేశంలో రూ.164,999 ప్రారంభ ధరకు ప్రారంభించారు, కానీ ఇప్పుడు మీరు పరికరంపై రూ.55,000 ప్రత్యక్ష తగ్గింపును పొందవచ్చు. ఈ పరికరం ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌తో వస్తుంది. ఇది రెండు AMOLED స్క్రీన్‌లు, ఫ్లాగ్‌షిప్ స్నాప్‌డ్రాగన్ ప్రాసెసర్, అద్భుతమైన డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ డీల్‌ను పరిశీలిద్దాం.

మీరు ప్రస్తుతం ఈ ఫోల్డబుల్ ఫోన్‌ను అమెజాన్ నుండి రూ.109,999కి కొనుగోలు చేయవచ్చు, రూ.55,000 ప్రత్యక్ష తగ్గింపు. ఇది మాత్రమే కాదు, మీరు Amazon Pay ICICI బ్యాంక్ కార్డ్ ద్వారా ఫోన్‌లో రూ.3,299 వరకు అదనపు క్యాష్‌బ్యాక్‌ను కూడా పొందవచ్చు, ఇది ధరను మరింత తగ్గిస్తుంది. ఈ ఫోన్ పై ఫ్లిప్‌కార్ట్ కూడా గొప్ప ఆఫర్‌ను అందిస్తోంది, ఇక్కడ మీరు ఎటువంటి బ్యాంక్ ఆఫర్ లేకుండా కేవలం రూ.1,07,000 కి ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఫ్లిప్‌కార్ట్ SBI క్రెడిట్ కార్డ్‌తో, మీరు ఫోన్‌పై రూ.4,000 వరకు అదనపు తగ్గింపును పొందవచ్చు, ఇది ఈ డీల్‌ను మరింత ప్రత్యేకంగా చేస్తుంది.

ఫోన్‌లో 6.3-అంగుళాల AMOLED కవర్ డిస్‌ప్లే, 7.6-అంగుళాల అంతర్గత AMOLED డిస్‌ప్లే ఉన్నాయి. ఇది శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 8వ జెన్ 3 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, ఇది 12GB వరకు RAM, 512GB నిల్వతో జత చేయబడింది. ఫోన్ 4,400mAh బ్యాటరీతో మద్దతు ఇస్తుంది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం, Galaxy Z Fold 6 ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంది, ఇందులో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 12MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్, 5x ఆప్టికల్ జూమ్‌తో 10MP టెలిఫోటో కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం, ఫోన్‌లో 32MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది.

