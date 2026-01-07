Samsung Galaxy Z Flip 4: మడతపెట్టే ఫోన్ ధర మడతపడింది! సాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్ 4పై మైండ్ బ్లోయింగ్ ఆఫర్..!
కొత్త సంవత్సరం 2026 సందర్భంగా స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లు అదిరిపోయే ఆఫర్లను అందిస్తున్నాయి.
Samsung Galaxy Z Flip 4 : కొత్త సంవత్సరం 2026 సందర్భంగా స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లు అదిరిపోయే ఆఫర్లను అందిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా శాంసంగ్ నుంచి వచ్చిన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన 'గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్ 4' మోడల్పై అమెజాన్ ఇండియా భారీ డిస్కౌంట్ను ప్రకటించింది. ఈ ప్రీమియం ఫోల్డబుల్ ఫోన్ లాంచ్ సమయంలో ఉన్న ధరతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం దాదాపు రూ.50,000 తక్కువకే లభిస్తోంది. స్టైలిష్ లుక్, వినూత్నమైన ఫోల్డబుల్ టెక్నాలజీని ఇష్టపడే వారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా చెప్పవచ్చు.
ధర, ఆఫర్ల వివరాల్లోకి వెళ్తే, ఆగస్టు 2022లో రూ.94,999 ప్రారంభ ధరతో విడుదలైన ఈ ఫోన్, ఇప్పుడు 8GB ర్యామ్, 256GB వేరియంట్ కేవలం రూ.44,999 ధరకే అందుబాటులో ఉంది. నేరుగా లభించే ఈ భారీ తగ్గింపుతో పాటు బ్యాంక్ ఆఫర్లు కూడా అదనపు ప్రయోజనాన్ని చేకూరుస్తున్నాయి. ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ వినియోగదారులు 5 శాతం అన్లిమిటెడ్ క్యాష్బ్యాక్ పొందవచ్చు. పాత ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా కండిషన్ను బట్టి రూ.42,100 వరకు అదనపు తగ్గింపు పొందే వీలుంది, దీనివల్ల ఈ ఫోన్ మరింత చౌకగా మారుతుంది.
ఈ ఫోన్ డిస్ప్లే , పనితీరు పరంగా అత్యుత్తమ ప్రమాణాలను కలిగి ఉంది. ఇందులో 6.7 అంగుళాల డైనమిక్ AMOLED 2X ప్రధాన స్క్రీన్ ఉంది, ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో అత్యంత మృదువైన అనుభూతినిస్తుంది. నోటిఫికేషన్లు, విడ్జెట్ల కోసం వెలుపల 1.9 అంగుళాల చిన్న స్క్రీన్ అదనపు ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. శక్తివంతమైన క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8+ జెన్ 1 ప్రాసెసర్తో పనిచేసే ఈ డివైజ్, గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్ పనులను వేగంగా పూర్తి చేస్తుంది.
కెమెరా, బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే ఇందులో 12MP వైడ్ , 12MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్లతో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. దీనిలోని ఫ్లెక్స్ మోడ్ ఫీచర్ వల్ల ట్రైపాడ్ అవసరం లేకుండానే హ్యాండ్స్-ఫ్రీగా ఫోటోలు, వీడియోలు తీసుకోవచ్చు. సెల్ఫీల కోసం 10MP ఫ్రంట్ కెమెరా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఫోన్ 3,700mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండి, 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో పాటు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ను కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.
మొత్తానికి, ఐదేళ్ల క్రితం వరకు కలగా ఉన్న ఫోల్డబుల్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు సామాన్యులకు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చేలా ఈ డీల్ ఉంది. 5G కనెక్టివిటీ, వాటర్ రెసిస్టెన్స్, ఫోల్డబుల్ ఇన్నోవేషన్ వంటి ఫ్లాగ్షిప్ ఫీచర్లతో కూడిన ఈ ఫోన్, తక్కువ ధరలో ప్రీమియం అనుభవాన్ని కోరుకునే వారికి బెస్ట్ ఛాయిస్. స్టాక్ ముగిసేలోపు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవడం వల్ల భారీగా నగదు పొదుపు చేయవచ్చు.