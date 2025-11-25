Samsung Galaxy S26 Ultra: 5,200mAh బ్యాటరీతో శాంసంగ్ కొత్త ఫోన్.. ఫీచర్స్ లీక్..!
Samsung తన ఫ్లాగ్షిప్ గెలాక్సీ S సిరీస్ను విస్తరించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. బ్రాండ్ దాని అత్యంత ప్రీమియం మోడల్ అయిన Samsung Galaxy S26 Ultraపై పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం.
Samsung Galaxy S26 Ultra గురించి కొత్త సమాచారం నిరంతరం వెలువడుతోంది. ఈ మోడల్ దాని ముందున్న దాని కంటే పెద్ద బ్యాటరీతో రావచ్చని నివేదించబడుతోంది. ప్రస్తుతం, Galaxy S25 Ultra ఫోన్ 5,000mAh బ్యాటరీతో అమర్చబడింది. మునుపటి అనేక అల్ట్రా మోడల్లు కూడా అదే బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో ప్రారంభించబడ్డాయి. అందువల్ల, 5,200mAhకి పెరుగుదల చిన్నది కానీ ముఖ్యమైన అప్గ్రేడ్గా పరిగణించబడుతుంది. ఈ రోజుల్లో, అనేక సరసమైన స్మార్ట్ఫోన్లు ఇప్పుడు 7,000mAh లేదా అంతకంటే ఎక్కువ బ్యాటరీలను అందిస్తున్నాయి.
మునుపటి లీక్లు Galaxy S26 Ultraలో 4,855mAh బ్యాటరీ మాత్రమే ఉంటుందని సూచించాయి, ఇది మునుపటి వేరియంట్ కంటే చిన్నదిగా చేస్తుంది. అయితే, కొత్త లీక్లు ఈ వాదనను తోసిపుచ్చాయి. పెద్ద బ్యాటరీ కోసం ఆశలను పెంచాయి. బ్యాటరీతో పాటు, ఫోన్ 60W వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 25W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇవ్వగలదని కూడా అంచనా వేయబడింది.
డిజైన్ గురించి, రాబోయే వారాల్లో మరిన్ని వివరాలు ఆశించబడతాయి. ఇప్పటివరకు లీకైన నివేదికల ప్రకారం, ఫోన్ ఫ్లాట్-ఎడ్జ్ డిస్ప్లే, పంచ్-హోల్ కెమెరా, గుండ్రని మూలలను కలిగి ఉండవచ్చు. కెమెరా సెటప్ కూడా చాలా శక్తివంతమైనదని చెప్పబడింది—ఇది 200MP ప్రధాన కెమెరా, 50MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ , 3x ఆప్టికల్ జూమ్తో 10MP సెన్సార్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
Samsung వివిధ ప్రాంతాలలో వేర్వేరు చిప్సెట్లను అందించవచ్చు. కొన్ని దేశాలు Snapdragon 8 Elite Gen 5ని కలిగి ఉండవచ్చు, మరికొన్ని దేశాలు Exynos 2600 ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉండవచ్చు. డిస్ప్లే చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది, దాదాపు 6.9 అంగుళాలు కొలుస్తుంది. Samsung Galaxy S26 సిరీస్ జనవరిలో లాంచ్ అవుతుందని నమ్ముతారు.