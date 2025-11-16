Samsung Galaxy S26 Ultra: 200 MP కెమెరా, AI ఫీచర్లతో శాంసంగ్ కొత్త ఫోన్..!
Samsung Galaxy S26 Ultra: శామ్సంగ్ తన S సిరీస్ కింద కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్లను వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే, గెలాక్సీ S26, గెలాక్సీ S26 ప్లస్, గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా ఈ సంవత్సరం లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈసారి, కంపెనీ తన అత్యంత ప్రీమియం పరికరం అయిన గెలాక్సీ S26 అల్ట్రాలో కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు చేయవచ్చని, ప్రత్యేకంగా దాని కెమెరా పనితీరు, AI లక్షణాలను మెరుగుపరుస్తుందని చెబుతున్నారు. కంపెనీ ఇంకా ఫోన్ గురించి ఎటువంటి వివరాలను వెల్లడించనప్పటికీ, ఇటీవలి నివేదికలు దాని లాంచ్ టైమ్లైన్, స్పెసిఫికేషన్లు, ధరతో సహా దాని ఫీచర్ల గురించి చాలా సమాచారాన్ని వెల్లడించాయి.
లాంచ్ డేట్
Samsung Galaxy S26 అల్ట్రా సిరీస్ వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి లేదా మార్చి ప్రారంభంలో ప్రారంభించబడవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. కంపెనీ తన రెగ్యులర్ లాంచ్ టైమ్లైన్కు భిన్నంగా ఫిబ్రవరి 25న శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో తన గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. జనవరిలో కంపెనీ గెలాక్సీ S25 సిరీస్ను ప్రారంభించిందని గమనించాలి, కానీ ఈసారి కంపెనీ కొత్త సిరీస్ను కొంత ఆలస్యంగా ప్రారంభించవచ్చు.
స్పెసిఫికేషన్లు
ఈసారి Samsung Galaxy S26 Ultra అనేక అప్గ్రేడ్లను చూడవచ్చు. ఈ పరికరం 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3000 నిట్ల వరకు గరిష్ట ప్రకాశంతో పెద్ద 6.9-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉండవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ పరికరం Qualcomm తాజా స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జనరేషన్ 5 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందవచ్చు. ఫోన్ 16GB LPDDR5X RAM , 256GB నిల్వతో బేస్ వేరియంట్ను కూడా కలిగి ఉండవచ్చు.
ఫోన్ పెద్ద 5000mAh బ్యాటరీ, 60W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉండవచ్చు. కెమెరా పరంగా కూడా ఫోన్ చాలా ఆకట్టుకుంటుందని భావిస్తున్నారు, ఇందులో 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 50MP అల్ట్రావైడ్, 50MP 5x టెలిఫోటో కెమెరా, అలాగే 10MP టెలిఫోటో లెన్స్ ఉన్నాయి.
ధర
ఇటీవలి కాలంలో హార్డ్వేర్ ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి, అందుకే ఈసారి Samsung Galaxy S26 Ultra ధర కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. నివేదికల ప్రకారం Samsung Galaxy S26 Ultra ధర రూ.135,000, రూ.140,000 మధ్య ఉండవచ్చని, అయితే కంపెనీ దీనిని ధృవీకరించలేదు.