Samsung Galaxy S26 Ultra: శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ 26 అల్ట్రా.. 200MP కెమెరా, శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్..!
శాంసంగ్ తన ప్రీమియం ఫ్లాగ్షిప్ గెలాక్సీ ఎస్ సిరీస్ను విస్తరించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఇటీవలి నివేదికల ప్రకారం, శాంసంగ్ తన తాజా శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ 26 సిరీస్పై పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం.
Samsung Galaxy S26 Ultra: శాంసంగ్ తన ప్రీమియం ఫ్లాగ్షిప్ గెలాక్సీ ఎస్ సిరీస్ను విస్తరించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఇటీవలి నివేదికల ప్రకారం, శాంసంగ్ తన తాజా శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ 26 సిరీస్పై పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం. బ్రాండ్ రాబోయే సిరీస్లో మూడు కొత్త మోడళ్లను పరిచయం చేయనుంది: గెలాక్సీ ఎస్ 26 ప్రో, గెలాక్సీ ఎస్ 26 ఎడ్జ్, గెలాక్సీ ఎస్ 26 అల్ట్రా. అయితే, ఫోన్ గురించి అనేక లీక్ అయిన వివరాలు ఇప్పటికే బయటపడ్డాయి. ఈ లీక్లు ఫోన్ డిజైన్, కెమెరా, బ్యాటరీ, శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్ వంటి కీలక ఫీచర్లను వెల్లడించాయి. రాబోయే శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ 26 సిరీస్ గురించి ప్రత్యేకత ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ 26 అల్ట్రా ధర
శాంసంగ్ ప్రతి సంవత్సరం జనవరిలో తన గెలాక్సీ ఎస్-సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లను విడుదల చేస్తుంది. శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ 26 అల్ట్రా ప్రపంచ లాంచ్ జనవరి 2026లో జరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఈ ఫోన్ మార్చి 2026 నాటికి భారత మార్కెట్లో అందుబాటులోకి రావచ్చు. ధర గురించి చెప్పాలంటే, భారతదేశంలో గెలాక్సీ ఎస్ 26 అల్ట్రా ధర సుమారు రూ.1,59,999 ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ 26 అల్ట్రా స్పెసిఫికేషన్లు
గెలాక్సీ 200MP ప్రధాన సెన్సార్, 50MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, 50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్, 10MP టెలిఫోటో సెన్సార్తో కూడిన క్వాడ్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్ను కలిగి ఉంటుందని లోక్ ఉంది. ముందు భాగంలో, వినియోగదారులు సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్ల కోసం 12MP కెమెరాను కనుగొనవచ్చు.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.9-అంగుళాల OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. అదనంగా, డిస్ప్లే గరిష్టంగా 3000 నిట్ల ప్రకాశాన్ని కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. పరికరాన్ని శక్తివంతం చేస్తుంది. క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్5 ప్రాసెసర్, 12GB RAM , 256GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది.