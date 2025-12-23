Samsung Galaxy S26 Ultra: శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్26 అల్ట్రా.. లాంచ్ డేట్ లీక్.. మార్కెట్లోకి ఎప్పుడంటే..?
Samsung Galaxy S26 Ultra: శాంసంగ్ ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్, Galaxy S26 Ultra కోసం ఎదురుచూస్తున్న వినియోగదారుల కోసం కొత్త సమాచారం వెలువడింది. గతంలో, కంపెనీ జనవరిలో ఈ సిరీస్ను ప్రారంభిస్తుందని భావించారు, కానీ ఇప్పుడు కొత్త లీక్ లాంచ్ టైమ్లైన్ను కొద్దిగా మార్చింది. ఇటీవలి నివేదికల ప్రకారం, Galaxy S26 Ultraతో సహా మొత్తం Galaxy S26 సిరీస్ ఇప్పుడు ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభం కావచ్చు.
Galaxy S26 ఎడ్జ్ రద్దు నివేదికల తరువాత, ఇది మొత్తం Galaxy S26 సిరీస్ లాంచ్ను ప్రభావితం చేస్తుందో లేదో అస్పష్టంగా ఉంది. కొంతకాలంగా, Samsung దాని జనవరి షెడ్యూల్కు కట్టుబడి ఉంటుందని అనిపించింది, కానీ ఇప్పుడు కొత్త లీక్ కంపెనీ తన ప్రణాళికలను మార్చుకుందని సూచిస్తుంది. ప్రసిద్ధ టిప్స్టర్ ఐస్ యూనివర్స్ ఫిబ్రవరిలో జరిగే Galaxy Unpacked ఈవెంట్ సందర్భంగా Samsung Galaxy S26 సిరీస్ లాంచ్ అవుతుందని పేర్కొంటూ Xలో పోస్ట్ చేసింది. అతని ప్రకారం, లాంచ్ తర్వాత మార్చిలో ఫోన్ల అమ్మకాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఐస్ యూనివర్స్ అత్యంత విశ్వసనీయ ట్రాక్ రికార్డ్ను కలిగి ఉంది. ఈ సిరీస్ లాంచ్ వాయిదా వేయబడిందని అతను గతంలో పేర్కొన్నాడు.
ఫోర్బ్స్ ప్రకారం, కొరియన్ వ్యాపార మరియు ఆర్థిక వెబ్సైట్ చోసన్బిజ్ గతంలో నవంబర్లో ఒక నివేదికను ప్రచురించింది. జనవరి చివరిలో శామ్సంగ్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్ను ప్రకటిస్తుందని నివేదిక పేర్కొంది. ఇది నిజమైతే, గెలాక్సీ S25 సిరీస్ మాదిరిగానే ఫోన్లు ఫిబ్రవరిలో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రస్తుతం, గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా ఖచ్చితమైన లాంచ్ తేదీని ఏ లీక్లు వెల్లడించలేదు. అయితే, ఫిబ్రవరి లాంచ్ శామ్సంగ్కు కొత్తేమీ కాదు. కంపెనీ ఈ నెలలో చాలాసార్లు తన ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లను విడుదల చేసింది.
గెలాక్సీ S23, గెలాక్సీ S22 వరుసగా ఫిబ్రవరి 2023 , ఫిబ్రవరి 2022లో ప్రారంభించబడ్డాయి. గెలాక్సీ S20 ఫిబ్రవరి 2020లో ప్రవేశపెట్టబడింది .మార్చిలో అమ్మకానికి వచ్చింది. Galaxy S10 విషయంలో కూడా ఇదే విధమైన నమూనా గమనించబడింది. కాబట్టి, ఫిబ్రవరిలో లాంచ్ , మార్చిలో Galaxy S26 Ultra అమ్మకాలు పూర్తిగా సాధ్యమే.