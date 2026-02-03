Samsung Galaxy S26: శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్ లీక్.. అదిరిపోయే పెర్ఫామెన్స్తో వస్తున్న కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్..!
Samsung Galaxy S26: శాంసంగ్ తన నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్ను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. తాజాగా ఈ సిరీస్లోని బేస్ మోడల్ గెలాక్సీ S26 గీక్బెంచ్ ప్లాట్ఫామ్లో కనిపించడంతో టెక్ ప్రియుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ లిస్టింగ్ ప్రకారం ఈ ఫోన్ పవర్ఫుల్ పెర్ఫామెన్స్ను కలిగి ఉండనుంది. ఈ సిరీస్లో గెలాక్సీ S26, S26 ప్లస్, S26 అల్ట్రా అనే మూడు మోడల్స్ అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా దక్షిణ కొరియా వేరియంట్లో సరికొత్త ఎక్సినోస్ 2600 చిప్సెట్ను ఉపయోగించినట్లు తెలుస్తోంది.
గీక్బెంచ్ వివరాల ప్రకారం గెలాక్సీ S26 సింగిల్-కోర్ స్కోర్ 3,315 కాగా మల్టీ-కోర్ స్కోర్ 11,310 గా నమోదైంది. ఇది ఫ్లాగ్షిప్ స్థాయిలో అత్యుత్తమ వేగాన్ని అందిస్తుంది. అమెరికా వంటి దేశాల్లో స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్తో ఈ ఫోన్ రావచ్చు. డిస్ప్లే విషయానికొస్తే ఇందులో 6.3 ఇంచుల ఫుల్ HD ప్లస్ స్క్రీన్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2,600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
కెమెరా విభాగంలో శాంసంగ్ తనదైన ముద్ర వేయనుంది. ఇందులో 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, 12 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్, 10 మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో లెన్స్తో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉండవచ్చు. సెల్ఫీల కోసం 12 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించనున్నారు. తక్కువ వెలుతురులో కూడా అద్భుతమైన ఫోటోలు తీసేలా సాఫ్ట్వేర్ ఆప్టిమైజేషన్ ఉంటుంది. ఇక బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే 4,300mAh సామర్థ్యం, 25W ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఈసారి శాంసంగ్ శాటిలైట్ కనెక్టివిటీ ఫీచర్ను పరిచయం చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. నెట్వర్క్ లేని మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా ఎమర్జెన్సీ కాల్స్, మెసేజ్లు పంపడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. FCC లిస్టింగ్లో కూడా ఈ ఫీచర్ గురించి సంకేతాలు కనిపించాయి. ఇక ప్రీమియం మోడల్ అయిన గెలాక్సీ S26 అల్ట్రాలో 6.9 ఇంచుల భారీ డిస్ప్లే, అత్యాధునిక M14 CoE స్క్రీన్ టెక్నాలజీని వాడబోతున్నట్లు సమాచారం.
గెలాక్సీ S26 సిరీస్ ఈ నెలలోనే గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ ఈవెంట్లో గ్రాండ్గా లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. డిజైన్ పరంగా చాలా సన్నని బెజెల్స్, లైట్ వెయిట్ బాడీతో ఇది ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తుంది. అధికారిక తేదీ ఇంకా ఖరారు కానప్పటికీ త్వరలోనే దీనిపై క్లారిటీ రానుంది. పెర్ఫామెన్స్ మరియు కొత్త కనెక్టివిటీ ఫీచర్ల కోసం వేచి చూస్తున్న యూజర్లకు ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్ కానుంది.