Samsung Galaxy S26 Series: శాంసంగ్ నుంచి కొత్త సిరీస్.. త్వరలో వచ్చేస్తోంది..!
Samsung Galaxy S26 Series: Samsung Galaxy S26 సిరీస్ కోసం వినియోగదారులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ సిరీస్ గత కొన్ని రోజులుగా వార్తల్లో ఉంది. ఇప్పుడు, ఈ ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్ ప్రారంభానికి సంబంధించి ముఖ్యమైన సమాచారం వెలువడింది. సమాచారం ప్రకారం.. కంపెనీ ఫిబ్రవరి 25న Galaxy S26 సిరీస్ కోసం Galaxy Unpacked ఈవెంట్ను నిర్వహించవచ్చు. ఇది కంపెనీ సాధారణ షెడ్యూల్ కంటే ఒక నెల ఆలస్యం. నివేదిక ప్రకారం, ఈ ఈవెంట్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో AI-కేంద్రీకృత ప్రదర్శనగా ఉంటుంది.
Samsung ప్రణాళికలతో పరిచయం ఉన్న ఒక మూలం, "2023లో S23 లాంచ్ అయిన తర్వాత, మూడు సంవత్సరాలలో శాన్ఫ్రాన్సిస్కో తన మొదటి శాన్ఫ్రాన్సిస్కో అన్ప్యాక్డ్ ఈవెంట్కు శామ్సంగ్ సిద్ధమవుతోంది" అని అవుట్లెట్తో అన్నారు. శాన్ఫ్రాన్సిస్కో AI టెక్నాలజీ కేంద్రంగా ఉద్భవించిందని, AI స్మార్ట్ఫోన్ యుగంలో అగ్రగామిగా ఉన్న Samsung ఈవెంట్కు ఇది సరైన ప్రదేశంగా మారిందని ఆ మూలం పేర్కొంది.
ఈ ఆలస్యం Samsung లైనప్ వ్యూహంలో ఇటీవలి మార్పులకు సంబంధించినది కావచ్చు. మునుపటి నివేదికలు గెలాక్సీ S25 ఎడ్జ్ S26 ప్లస్ స్థానంలోకి వస్తుందని సూచించాయి, కానీ ఎడ్జ్ యొక్క బలహీనమైన అమ్మకాల దృష్ట్యా, శాంసంగ్ ప్లస్ మోడల్ను తిరిగి ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించింది. దీని అర్థం మనం మరోసారి మూడు సుపరిచితమైన మోడళ్లను చూడవచ్చు: గెలాక్సీ S26, S26 ప్లస్, S26 అల్ట్రా.
ఆసక్తికరంగా, గెలాక్సీ S26 సిరీస్లో గెలాక్సీ S22 సిరీస్ తర్వాత అల్ట్రా మోడల్తో సహా మొదటిసారిగా శాంసంగ్ ఎక్సినోస్ 2600 చిప్ ఉంటుందని నివేదిక పేర్కొంది. అయితే, ఇది డ్యూయల్-చిప్ వ్యూహంగానే ఉంటుంది. కంపెనీ కొన్ని మార్కెట్లలో క్వాల్కమ్ కొత్త స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్ను అందిస్తుంది. ఈ సిరీస్ లాంచ్ తేదీకి సంబంధించి కంపెనీ ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక సమాచారాన్ని అందించలేదు.