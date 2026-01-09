  • Menu
Samsung Smartphone: గెలాక్సీ S26 లాంచ్ డేట్ ఖరారు? స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్‌తో రాబోతున్న పవర్ హౌస్!

Highlights

సామ్‌సంగ్ గెలాక్సీ S26 ఫిబ్రవరి 2026లో లాంచ్ కానుంది. స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్‌సెట్, ఆండ్రాయిడ్ 16, ట్రిపుల్ కెమెరా మరియు QHD OLED డిస్‌ప్లే దీని ప్రధాన ఆకర్షణలు.

2026లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో సామ్‌సంగ్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్ ఒకటి. అధికారిక ప్రకటన రాకముందే లీకైన వివరాల ప్రకారం దీని విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి:

డిజైన్, రంగులు మరియు డిస్‌ప్లే:

సామ్‌సంగ్ గెలాక్సీ S26 మునుపటి మోడళ్ల కంటే మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉండబోతోంది. ఇది ఫ్లాట్ మెటల్ ఫ్రేమ్ మరియు సున్నితమైన ఫినిషింగ్‌తో రానుంది. వెనుక వైపు కెమెరాలు ఇప్పుడు గుండ్రంగా కాకుండా, ఒక పిల్ (Pill) ఆకారపు మాడ్యూల్‌లో అమర్చబడి ఉంటాయి. ఈ ఫోన్ బ్లాక్, వైట్, బ్లూ మరియు సరికొత్త ఆరెంజ్ రంగులలో లభించే అవకాశం ఉంది. ఇందులో 6.3-అంగుళాల QHD OLED డిస్‌ప్లే ఉంటుంది, దీని బ్రైట్‌నెస్ 2,600 నిట్స్ వరకు ఉండటంతో ఎండలో కూడా స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

పనితీరు (పెర్ఫార్మెన్స్):

ఈ ఫోన్‌లో శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ Gen 5 చిప్‌సెట్‌ను వాడుతున్నారు. ఇది 3nm టెక్నాలజీతో రూపొందించబడటం వల్ల ఫోన్ వేగంగా పనిచేయడమే కాకుండా తక్కువ బ్యాటరీని వినియోగిస్తుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత వన్ యూఐ 8.5 (One UI 8.5) సాఫ్ట్‌వేర్‌పై పనిచేస్తుంది. ఇందులో 4,300mAh బ్యాటరీ మరియు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం కలవు.

కెమెరా ప్రత్యేకతలు:

సామ్‌సంగ్ గెలాక్సీ S26 ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌తో రానుంది:

  • 50MP ప్రధాన కెమెరా: అద్భుతమైన ఫొటోల కోసం.
  • 50MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా: విశాలమైన దృశ్యాలను బంధించడానికి.
  • 12MP టెలిఫోటో లెన్స్: 3x ఆప్టికల్ జూమ్‌తో స్పష్టమైన క్లోజప్ షాట్స్ కోసం.

లాంచ్ తేదీ మరియు ధర:

లీకుల ప్రకారం, సామ్‌సంగ్ గెలాక్సీ S26 ఫిబ్రవరి 25, 2026న జరిగే 'గెలాక్సీ అన్‌ప్యాక్డ్' ఈవెంట్‌లో విడుదల కానుంది. దీని ధర భారతదేశంలో సుమారు ₹80,999 ఉండవచ్చని అంచనా.

అద్భుతమైన డిజైన్, శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్ మరియు ప్రొఫెషనల్ కెమెరాతో 2026లో సామ్‌సంగ్ గెలాక్సీ S26 స్మార్ట్‌ఫోన్ రంగంలో కొత్త రికార్డులు సృష్టించనుంది.

