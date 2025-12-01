Samsung Galaxy S26 Plus: కొత్త శాంసంగ్ S26 అల్ట్రా ఫోన్ వచ్చేస్తోంది.. టాప్ స్పెషిఫికేషన్లు ఇవే? ఫుల్ డిటెయిల్స్..!
Samsung Galaxy S26 Plus: శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 ప్లస్ స్మార్ట్ఫోన్ ఫిబ్రవరి 2026లో భారతదేశంలో ప్రారంభ ధర 99,990 రూపాయలతో లాంచ్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు.
Samsung Galaxy S26 Plus: శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 ప్లస్ స్మార్ట్ఫోన్ ఫిబ్రవరి 2026లో భారతదేశంలో ప్రారంభ ధర 99,990 రూపాయలతో లాంచ్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రాంతాన్ని బట్టి Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 లేదా Samsung Exynos 2600 చిప్సెట్ ద్వారా అందించబడుతుందని చాలా అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ 512GB వరకు UFS 4.0 నిల్వ ఎంపికలతో ప్రామాణికంగా 12GB LPDDR5X RAMని పొందవచ్చు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 5500 mAh బ్యాటరీ ప్యాక్ 8K రిజల్యూషన్ వరకు రికార్డ్ చేయగల 50MP ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ను కూడా పొందవచ్చు. రాబోయే Samsung Galaxy S26+ 5G స్మార్ట్ఫోన్లో మీరు ఆశించే 6 విషయాలు క్రింద పేర్కొనబడ్డాయి.
శాంసంగ్ రాబోయే Samsung Galaxy S26 Plus 5G స్మార్ట్ఫోన్లో Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 లేదా Samsung Exynos 2600 చిప్సెట్ను అందించాలని యోచిస్తోంది, ఇది శక్తివంతమైన పనితీరును అందిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 12GB LPDDR5X RAM తో వస్తుందని, స్టోరేజ్ ఆప్షన్లలో 256GB, 512GB UFS 4.0 ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉన్నాయి, ఇది స్మార్ట్ఫోన్ను వేగవంతం చేస్తుంది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 ప్లస్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ 5G సపోర్ట్, Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 5.4 , NFC కనెక్టివిటీని పొందుతుందని భావిస్తున్నారు. దానితో పాటు, మీరు సురక్షితమైన అన్లాకింగ్ కోసం ఇన్-డిస్ప్లే అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా పొందవచ్చు. స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16లో Samsung One UI 8.5తో రన్ కావచ్చు. ఇది 7 ప్రధాన OS అప్డేట్లను అందుకుంటుందని భావిస్తున్నారు. కాబట్టి మీరు దీర్ఘకాలిక ఉపయోగం కోసం స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, మీరు ఖచ్చితంగా శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 Plus 5G స్మార్ట్ఫోన్ కోసం వేచి ఉండాలి.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 ప్లస్ స్మార్ట్ఫోన్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు, ఇందులో OIS + 12MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్తో 50MP మెయిన్ సెన్సార్, 3x ఆప్టికల్ జూమ్తో 12MP టెలిఫోటో లెన్స్ ఉంటాయి, అయితే ముందు భాగంలో మీరు 12MP లేదా 50MP సెల్ఫీ షూటర్ను పొందచ్చు, మీరు 8K రిజల్యూషన్ వరకు రికార్డ్ చేయగలరు. అన్ని కెమెరాలలో 4K 60fps కోసం అధునాతన ప్రొఫెషనల్ వీడియో కోడెక్ కూడా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 ప్లస్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ కొత్త Qi 2 ప్రమాణం ద్వారా 45W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 15W లేదా 25W వరకు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతుతో పెద్ద 5500 mAh బ్యాటరీ ప్యాక్ను పొందచ్చు. స్మార్ట్ఫోన్ ఈ బ్యాటరీ ప్యాక్ను పొందినట్లయితే, మీరు సాధారణ వినియోగంలో 2 రోజుల వరకు బ్యాటరీ బ్యాకప్ను సులభంగా పొందుతారు. స్మార్ట్ఫోన్లో QHD+ రిజల్యూషన్, మృదువైన 120Hz లేదా 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన పెద్ద 6.7-అంగుళాల డైనమిక్ AMOLED 2X డిస్ప్లే ఉండవచ్చు. ఇది దాదాపు 3000 nits గరిష్ట ప్రకాశాన్ని చేరుకుంటుందని పుకారు ఉంది.