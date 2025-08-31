Samsung Galaxy S25 Ultra 5G: అతిపెద్ద డిస్కౌంట్.. 200MP కెమెరా స్మార్ట్ఫోన్ ధర పడిపోయింది..!
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G: మీరు కూడా చాలా కాలంగా ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే ఫ్లిప్కార్ట్ మీ కోసం అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ డీల్ను తీసుకువచ్చింది. శాంసంగ్ కొత్త గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లో అతి తక్కువ ధరకు అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఫోన్ దాదాపు రూ. 1,29,999 కు లాంచ్ అయిందని, కానీ ఇప్పుడు దాని ధర రూ. 1,11,000 కంటే తక్కువకు పడిపోయింది. ఇది మాత్రమే కాదు, ఈ ఫోన్పై అద్భుతమైన బ్యాంక్ ఆఫర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి, దీని ద్వారా మీరు ఈ ఫోన్ను మరింత చౌకగా కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ గెలాక్సీ ఫోన్లో క్వాడ్ కెమెరా సెటప్, గొప్ప స్క్రీన్, గొప్ప డిజైన్, S పెన్ సపోర్ట్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ ఉత్తమ స్మార్ట్ఫోన్ డీల్ గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G Discount Offers
శాంసంగ్ నుండి వచ్చిన ఈ గొప్ప ఫోన్ ప్రస్తుతం దాని లాంచ్ ధర కంటే రూ. 19,000 చౌకగా అందుబాటులో ఉంది. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ ఫోన్ ధర ప్రస్తుతం రూ.1,10,999. ఇది మాత్రమే కాదు, ఈ ఫోన్పై అద్భుతమైన బ్యాంక్ ఆఫర్ కూడా ఇస్తున్నారు, దీని ద్వారా మీరు మరింత తగ్గింపు పొందచ్చు. కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, ఫ్లిప్కార్ట్ SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్పై రూ.4000 వరకు తగ్గింపును అందిస్తోంది, దీని వలన ఈ ఫోన్ ధర రూ.1,07,000 వరకు తగ్గుతుంది. దీనితో పాటు, ఈ ఫోన్పై అద్భుతమైన ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది, ఇక్కడ మీరు రూ.54,900 వరకు తగ్గింపును పొందచ్చు. అయితే, ఈ తగ్గింపు పూర్తిగా మీ పాత ఫోన్ స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ తగ్గింపు ఎక్కువ లేదా తక్కువగా ఉండవచ్చు.
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G Specifications
స్పెసిఫికేషన్ల గురించి మాట్లాడితే ఈ ఫోన్ 6.9-అంగుళాల QHD + AMOLED ప్యానెల్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ అందిస్తుంది. ఇది మాత్రమే కాదు, ఈ ఫోన్ ఇప్పటివరకు సరికొత్త, అత్యంత శక్తివంతమైన చిప్సెట్, స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ను కూడా పొందుతుంది. అలాగే, ఈ ఫోన్ 12GB RAM+ 1TB స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్లో 5,000 mAh బ్యాటరీ ఉంది, ఇది 45W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో ఉంటుంది. కెమెరా గురించి చెప్పాలంటే, ఈ ఫోన్లో క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ ఉంది, ఇందులో 200MP ప్రైమరీ కెమెరా, 50MP అల్ట్రావైడ్, 50MP టెలిఫోటో, 10MP కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ముందు భాగంలో 12MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది.