Samsung Galaxy S25 Ultra: 200MP కెమెరా.. ప్రీమియం ఫోన్ చౌకగా లభిస్తుంది.. రూ. 24,000 తగ్గింపు..!
Samsung Galaxy S25 Ultra: మీరు హై-ఎండ్ ఫీచర్లతో కూడిన ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, మీరు Samsung Galaxy S25 Ultra 5Gని పరిగణించవచ్చు. జనవరి 2025లో భారతదేశంలో ప్రారంభించబడిన ఈ హ్యాండ్సెట్ ఈ సంవత్సరం ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్లలో ఒకటి. ఈ ఫోన్ శక్తివంతమైన 200MP కెమెరాతో సహా ఆకట్టుకునే ఫీచర్లతో నిండి ఉంది. ముఖ్యంగా, ఈ ఫోన్ ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో దాని అత్యల్ప ధరకు అందుబాటులో ఉంది. ఈ హ్యాండ్సెట్ను పూర్తి 24,000 తగ్గింపుతో మీ చేతుల్లోకి తీసుకోవచ్చు. ఈ హ్యాండ్సెట్ ఆఫర్ ధర, ఇతర వివరాల గురించి మరింత తెలుసుకుందాం.
కస్టమర్లు ఇప్పుడు Samsung Galaxy S25 Ultraను ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ.109,999కి కొనుగోలు చేయవచ్చు, ఇది దాని లాంచ్ ధర కంటే రూ.20,000 తక్కువ. అదనంగా, మీరు Flipkart Axis లేదా SBI కార్డ్ని ఉపయోగిస్తే, మీరు అదనంగా రూ.4,000 తగ్గింపును అందుకుంటారు, మొత్తం ధర దాదాపు రూ.105,000కి చేరుకుంటుంది. ఇంకా, మీ దగ్గర పాత ఫోన్ ఉంటే, మీరు దానిని మార్పిడి చేసుకుని, మీ పాత ఫోన్ కండిషన్, మోడల్ ఆధారంగా రూ.68,050 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు.
మీరు రూ.3,868 నుండి ప్రారంభమయ్యే నెలవారీ చెల్లింపులతో EMIలో కూడా ఫోన్ను కొనుగోలు చేయవచ్చు. మీ బ్యాంక్ నిబంధనలను బట్టి మీకు అదనపు రుసుములు విధించవచ్చని గుర్తుంచుకోండి. పొడిగించిన వారంటీ వంటి ఫీచర్లు ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి, కానీ దీనికి అదనపు రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.9-అంగుళాల అమోలెడ్ ప్యానెల్ ఉంది, ఇది సున్నితమైన స్క్రోలింగ్, కంటెంట్ స్ట్రీమింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఈ పరికరం స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, ఇది గరిష్టంగా 16జీబీ ర్యామ్, 1TB నిల్వతో జత చేయబడింది. ఇది 5,000mAh బ్యాటరీ , 45W ఛార్జింగ్ను ప్యాక్ చేస్తుంది. కెమెరా విషయానికొస్తే, ఇందులో 200MP ప్రధాన కెమెరా, 50MP పెరిస్కోప్, 10MP టెలిఫోటో లెన్స్, 50MP అల్ట్రా-వైడ్ సెన్సార్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం, దీనికి 12MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది.