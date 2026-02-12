Samsung Galaxy S25: శామ్సంగ్ గెలాక్సీ S25 క్రేజీ ఆఫర్.. ఫ్లిప్కార్ట్లో భారీ డిస్కౌంట్ చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే..!
Samsung Galaxy S25: స్మార్ట్ఫోన్ లవర్స్కి ఇది నిజంగా పండగ లాంటి వార్త. శామ్సంగ్ తన ప్రీమియం ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్లో భాగంగా తీసుకొచ్చిన గెలాక్సీ ఫోన్లపై ఫ్లిప్కార్ట్ కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో భారీ ఆఫర్లను ప్రకటిస్తోంది. సుమారు 28 వేల రూపాయల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుండటంతో టెక్ ప్రపంచంలో ఈ వార్త ఇప్పుడు తెగ హల్చల్ చేస్తోంది. సాధారణంగా ఇలాంటి ఖరీదైన ఫోన్లు కొనాలంటే బడ్జెట్ గురించి పదిసార్లు ఆలోచించే యువతకు, ఈ సేల్ ఒక గోల్డెన్ ఛాన్స్ అని చెప్పవచ్చు. ఈ రేంజ్ ఫోన్ను ఇంత తక్కువ ధరకు సొంతం చేసుకోవడం అంటే మాటలు కాదు, అందుకే నెటిజన్లు కూడా ఈ డీల్ను అస్సలు వదులుకోవద్దు అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్లు పెడుతున్నారు.
ఈ ఫోన్ కేవలం పేరుకే కాదు, పనితీరులో కూడా రారాజు అని నిరూపించుకుంటోంది. ఇందులో ఉండే లేటెస్ట్ ప్రాసెసర్, అల్ట్రా స్మూత్ డిస్ప్లే గేమింగ్ ప్రియులకు ఒక అద్భుతమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది. కెమెరా క్వాలిటీ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే, ఎందుకంటే రాత్రిపూట కూడా పగటిపూట లాంటి క్లియర్ ఫోటోలు తీయగల నైటోగ్రఫీ ఫీచర్ ఇందులో హైలైట్గా నిలుస్తుంది. సోషల్ మీడియాలో నిత్యం రీల్స్ చేసే వారికి, ఫోటోగ్రఫీ అంటే పిచ్చి ఉన్న వారికి ఈ డివైజ్ ఒక వరమనే చెప్పాలి. డిజైన్ పరంగా కూడా చాలా స్టైలిష్గా, ప్రీమియం లుక్తో ఉండటం వల్ల చేతిలో పట్టుకుంటే ఆ కిక్కే వేరుగా ఉంటుంది.
ప్రస్తుత కాలంలో ఏ గ్యాడ్జెట్ చూసినా ఏఐ చుట్టూనే తిరుగుతోంది, శామ్సంగ్ కూడా ఇందులో ఒక అడుగు ముందే ఉంది. ఈ ఫోన్లో గెలాక్సీ ఏఐ ఫీచర్లు యూజర్ల పనిని చాలా సులభతరం చేస్తాయి. ఫోటోల నుంచి అనవసరమైన వస్తువులను తొలగించడం లేదా లైవ్ కాల్స్ ట్రాన్స్లేషన్ వంటి ఫీచర్లు ఈ జనరేషన్కు బాగా కనెక్ట్ అవుతున్నాయి. మల్టీ టాస్కింగ్ చేయాలనుకునే స్టూడెంట్స్ లేదా ప్రొఫెషనల్స్ కోసం ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఒక పవర్హౌస్లా పనిచేస్తుంది. టెక్నాలజీని వాడుకోవడంలో కొత్త దారిని చూపిస్తూ, పాత తరం ఫోన్లకు గట్టి పోటీని ఇస్తూ ఈ మోడల్ మార్కెట్లో దూసుకుపోతోంది.
ఫ్లిప్కార్ట్ ఇస్తున్న ఈ 28 వేల భారీ డిస్కౌంట్ నేరుగా ప్రైస్ కట్ రూపంలో మాత్రమే కాకుండా, బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ కలిపి ఉంటుంది. మీ దగ్గర పాత ఐఫోన్ లేదా ప్రీమియం ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఉంటే, దానిని ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా ధరను ఇంకాస్త తగ్గించుకోవచ్చు. క్రెడిట్ కార్డ్ వాడే వారికి ఇన్స్టంట్ క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఒకేసారి ఇంత పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు కట్టలేము అనుకునే వారి కోసం నో కాస్ట్ ఈఎంఐ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. దీనివల్ల నెలకు తక్కువ మొత్తంలో చెల్లిస్తూ ఈ లగ్జరీ ఫోన్ను మన జేబులోకి తెచ్చుకోవచ్చు.
సాధారణంగా ఇలాంటి భారీ ఆఫర్లు ఉన్నప్పుడు స్టాక్ చాలా వేగంగా క్లియర్ అయిపోతుంది. అందుకే ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే ఫ్లిప్కార్ట్ యాప్లో లేదా వెబ్సైట్లో చెక్ చేయడం ఉత్తమం. కలర్ వేరియంట్లు, స్టోరేజ్ ఆప్షన్లను బట్టి ధరలో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు, కాబట్టి మీకు నచ్చిన మోడల్ను ముందే సెలెక్ట్ చేసి పెట్టుకోండి. ఒక మంచి ప్రీమియం ఫోన్ తక్కువ ధరలో దొరకడం అనేది అరుదుగా జరుగుతుంది, అందుకే ఈ డీల్ మీ లైఫ్ స్టైల్ను మార్చేయడానికి రెడీగా ఉంది. ఇప్పుడే ఈ స్మార్ట్ డీల్ను గ్రాబ్ చేసి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టండి.