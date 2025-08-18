Samsung Galaxy S25 FE: శాంసంగ్ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. మూడు కెమెరాలతో వస్తోంది..!
Samsung Galaxy S25 FE: Samsung Galaxy S25 FE త్వరలో లాంచ్ కానుంది. ఇది గత సంవత్సరం వచ్చిన Galaxy S24 FE కి తదుపరి తరం అప్గ్రేడ్ అవుతుంది. హ్యాండ్సెట్ గురించి అనేక లీక్లు, పుకార్లు వచ్చాయి, ఇవి దాని సాధ్యమైన స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లపై వెలుగునిచ్చాయి. ఇప్పుడు, కొత్త లీక్ రాబోయే స్మార్ట్ఫోన్ రెండర్లను వెల్లడించింది, దాని డిజైన్, రంగు ఎంపికల గురించి కొన్ని కీలక వివరాలను నిర్ధారిస్తుంది. హ్యాండ్సెట్ సాధారణ శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 సిరీస్తో ప్రవేశపెట్టిన ప్రత్యేకమైన రంగు ఎంపికలతో వస్తుంది.
Samsung Galaxy S25 FE Design
తాజా రెండర్లను Android అథారిటీ షేర్ చేసింది, ఇది రాబోయే స్మార్ట్ఫోన్ డిజైన్ గురించి మాకు కొన్ని కీలక వివరాలను ఇస్తుంది. నివేదిక ప్రకారం, హ్యాండ్సెట్ బ్లాక్, నేవీ, ఐసీ బ్లూ వైట్తో సహా ఐదు రంగు ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆసక్తికరంగా, దక్షిణ కొరియాకు చెందిన కంపెనీ Galaxy S25 సిరీస్లో కొత్త తెల్లని రంగు ఎంపికను ప్రవేశపెట్టడం ఇదే మొదటిసారి.
డిజైన్ రెండర్లు రాబోయే Samsung Galaxy S25 FE డిజైన్ గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన వివరాలను కూడా వెల్లడిస్తాయి. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్లాట్ ఫ్రేమ్ డిజైన్తో రావచ్చు, ఇది ప్రామాణిక గెలాక్సీ S25, గెలాక్సీ S25 ప్లస్ల మాదిరిగానే కనిపిస్తుంది. దీనితో పాటు, వెనుక ప్యానెల్లో ట్రిపుల్-కెమెరా సెటప్ ఇచ్చారు, ఇది ఎగువ-ఎడమ మూలలో LED ఫ్లాష్తో ఉంటుంది. ప్యానెల్ కుడి వైపున వాల్యూమ్ నియంత్రణలు, పవర్ ఆన్/ఆఫ్ బటన్ ఇచ్చారు. ముందు ప్యానెల్ దాదాపు బెజెల్-లెస్ డిస్ప్లే ఉంది, ఎగువ-మధ్య స్థానంలో పంచ్-హోల్ కెమెరా కటౌట్ ఉంది.
కంపెనీ ఇటీవల IFA 2025 కోసం ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ను షెడ్యూల్ చేసినందున, స్మార్ట్ఫోన్ను సెప్టెంబర్ 4, 2025న ప్రారంభించవచ్చని నివేదిక సూచిస్తుంది. అయితే, దీనిపై ఇంకా అధికారిక ధృవీకరణ లేదు, ఎందుకంటే ఇటీవలి వెల్కమ్ AI, స్మార్ట్ హోమ్లకు సంబంధించినదిగా కనిపిస్తోంది.
Samsung Galaxy S25 FE Specifications
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 FE గురించి గతంలో అనేక లీక్లు వచ్చాయి, ఇవి దాని సాధ్యమయ్యే ఫీచర్లు , స్పెసిఫికేషన్ల గురించి సమాచారాన్ని అందించాయి. ఈ హ్యాండ్సెట్ Exynos 2400 ప్రాసెసర్తో వస్తుందని, ఇది గత సంవత్సరం వచ్చిన Exynos 2400e కంటే కొంచెం మెరుగ్గా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఈ హ్యాండ్సెట్ 8GB RAM + 256GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంటుందని కూడా చెబుతున్నారు. ఈ ఫోన్ 4,900mAh బ్యాటరీ, 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో రావచ్చు.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 FEలో 6.7-అంగుళాల సూపర్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. నివేదికల ప్రకారం, హ్యాండ్సెట్ ట్రిపుల్-కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది, ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సార్, 12-మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ షూటర్, 8-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో లెన్స్ ఉంటాయి.