Samsung Galaxy S25 FE: శాంసంగ్ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. చౌకైన ప్రీమియం ఫీచర్లతో వస్తోంది..!
శాంసంగ్ త్వరలో చౌకైన ప్రీమియం ఫోన్ను విడుదల చేయబోతోంది, దీనిని కంపెనీ గెలాక్సీ S25 FE గా పరిచయం చేయగలదు. ఈ ఫోన్ గెలాక్సీ S24 FE అప్గ్రేడ్ మోడల్ కావచ్చునని, దీని ప్రారంభ రెండర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు కూడా వెల్లడయ్యాయి.
Samsung Galaxy S25 FE: శాంసంగ్ త్వరలో చౌకైన ప్రీమియం ఫోన్ను విడుదల చేయబోతోంది, దీనిని కంపెనీ గెలాక్సీ S25 FE గా పరిచయం చేయగలదు. ఈ ఫోన్ గెలాక్సీ S24 FE అప్గ్రేడ్ మోడల్ కావచ్చునని, దీని ప్రారంభ రెండర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు కూడా వెల్లడయ్యాయి. ఈ ఫోన్ ప్రస్తుతం 'జెట్ బ్లాక్' రంగులో కనిపించింది, దీనితో ఈ ఫోన్ ఐసీ బ్లూ, నేవీ, వైట్ వంటి ఇతర రంగు ఎంపికలను కూడా అందించగలదు. ఈ ఫోన్ గెలాక్సీ S25 సిరీస్లో మిడ్-రేంజ్ ఎంపికగా ప్రవేశపెట్టబడుతుందని భావిస్తున్నారు. ఇది మాత్రమే కాదు, ఈ రాబోయే హ్యాండ్సెట్ ధర మరింత సరసమైనదిగా ఉండే అవకాశం ఉంది. రాబోయే గెలాక్సీ S25 FE గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
Samsung Galaxy S25 FE Launch Date
నివేదికల ప్రకారం.. శాంసంగ్ ఈ సరసమైన ఫోన్ వచ్చే నెల సెప్టెంబర్ 19న విడుదల చేయగలదు. అయితే, కంపెనీ ఈ ఫోన్ను దక్షిణ కొరియాలో మాత్రమే ప్రారంభించనుంది. అయితే, కొన్ని వారాల తర్వాత కంపెనీ ఈ ఫోన్ను భారతదేశం, ఇతర దేశాలలో ప్రారంభించగలదు.
Samsung Galaxy S25 FE Specifications
స్పెసిఫికేషన్ల గురించి చెప్పాలంటే, ఈ Samsung పరికరంలో, మీరు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 6.7-అంగుళాల పూర్తి HD + AMOLED డిస్ప్లే మద్దతు పొందచ్చు. అలాగే, ఫోన్లో గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ + ప్రొటక్షన్ లభిస్తుంది. ఫోన్ను శక్తివంతం చేయడానికి, Exynos 2400 చిప్సెట్ను దీనిలో ఉపయోగించవచ్చు, దీనితో 8GB వరకు RAM, 256GB వరకు స్టోరేజ్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా ఫోన్ One UI 8తో రావచ్చు. దీనితో పాటు స్మార్ట్ఫోన్ 4,900 mAh బ్యాటరీ, 25W ఛార్జింగ్ మద్దతు ఇస్తుంది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 12MP అల్ట్రావైడ్, 3x ఆప్టికల్ జూమ్తో 8MP టెలిఫోటో సెన్సార్ ఉన్నాయి. ఫోన్ ముందు భాగంలో 12MP సెల్ఫీ కెమెరాను కనుగొనవచ్చు. ఈ ఫోన్ ధర భారతదేశంలో దాదాపు రూ. 60,000 ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.